Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, quelle configuration pour jouer au remake sur PC ?

Tout nouveau remake du jeu Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, initialement sorti en 2004, la version Delta promet une belle redécouverte du titre encensé par les joueurs. On fait le point sur les configurations minimales et recommandées nécessaires pour y jouer sur votre PC gamer.

Metal Gear Solid 3 est considéré par beaucoup comme un des chefs-d’œuvre d’Hideo Kojima. Sorti il y a plus de 20 ans sur PS2, le titre nous plonge dans la peau de Naked Snake en mission d’infiltration dans la jungle.

Quant au remake qui nous occupe, il propose une refonte graphique complète en utilisant Unreal Engine 5, avec des animations remaniées, des cinématiques revues, une météo dynamique… les doublages originaux ont eux été conservés. On notera aussi l’ajout de deux modes de maniabilité : un « style légendaire » avec les contrôles et caméra fixes d’époque, et un « style moderne » à la troisième personne avec caméra libre, conforme aux standards actuels. Metal Gear Solid Delta sortira le 28 août (le 26 pour les possesseurs d’édition Deluxe) sur PC, PS5 et Xbox.

Reste une question cruciale : votre ordinateur sera-t-il à même de faire tourner ce titre exigeant ? On fait le point.

Si vous voulez monter un PC gamer de toutes pièces, rendez-vous sur notre guide des meilleures configurations PC recommandées par Frandroid.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Metal Gear Solid Delta : Snake Eater ?

Configuration minimale (pour jouer en 1080p, 30 FPS, qualité basse)

Système d’exploitation : Windows 10 ou Windows 11 (64 bits)

: Windows 10 ou Windows 11 (64 bits) Processeur : Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER (8 Go de VRAM), AMD Radeon RX 6600 XT ou Intel Arc B580

: Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER (8 Go de VRAM), AMD Radeon RX 6600 XT ou Intel Arc B580 DirectX : Version 12

: Version 12 Stockage : 100 Go d’espace libre sur SSD recommandé

Configuration recommandée (pour jouer en 1080p, 60 FPS, qualité moyenne)

Système d’exploitation : Windows 10 ou Windows 11 (64 bits)

: Windows 10 ou Windows 11 (64 bits) Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3080 (12 Go de VRAM), AMD Radeon RX 7800 XT

: Nvidia GeForce RTX 3080 (12 Go de VRAM), AMD Radeon RX 7800 XT DirectX : Version 12

: Version 12 Stockage : 100 Go sur SSD recommandé

Quels composants choisir pour jouer à Metal Gear Solid Δ : Snake Eater sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Si votre budget est vraiment extensif et que vous voulez le GPU le plus puissant du moment, optez pour la MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G Ventus 3X OC à 1076 euros (son prix a bien baissé !).

Jetez aussi un œil sur le marché de l’occasion pour trouver des cartes graphiques des générations 40 et 30 à bon prix.

Si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplémentaire, nous vous conseillons le SSD Crucial P3 Plus SSD PCIe Gen4 NVMe M.2.

Quels accessoires PC acheter pour jouer à Metal Gear Solid Δ : Snake Eater ?

Si vous avez envie d’un nouvel écran flambant neuf pour jouer, jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer.

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

