The Last of Us Part II Remastered débarque sur PC : que faut-il pour y jouer ?

Ellie et Joel ont marqué l’histoire du jeu vidéo et les joueurs. Le deuxième opus de la série de Naughty Dog, longtemps cantonné aux consoles Sony, débarque très bientôt sur PC…

Les deux volets The Last of Us sont entrés dans le panthéon du jeu vidéo. Le 2e épisode, intitulé sobrement « Part II » est sorti initialement en 2020 sur PS4. Après de nombreuses années d’attente, les joueurs PC vont enfin pouvoir profiter du jeu, et ce dès le 3 avril. Et bonne nouvelle, ce portage profite d’un remaster, ainsi que de nouveaux modes de jeu, comme la version PS5.

Quel matériel vous faudra-t-il pour le faire tourner ? Le portage s’annonce plutôt gourmand mais aussi très complet avec toutes les technologies Nvidia et AMD prises en charge. On fait le point ici.

Si vous voulez monter un PC gamer de toutes pièces, rendez-vous sur notre guide des meilleures configurations PC à choisir.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour The Last of Us Part II ?

TLOU II configs : cliquez pour agrandir

Quels composants choisir pour jouer à The Last of Us Part II sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

La Nintendo Switch Lite n’a JAMAIS été à ce prix La console portable la plus légère de Nintendo est aussi celle qui a le plus de GOTY dans son catalogue : Zelda, Mario ou Pokémon côtoient plus de 5000 titres disponibles. Parfaite pour jouer en déplacement !

Si vous les trouvez en stock, les RTX 5080 et 5070 Ti constituent d’excellentes options pour du jeu en 1440p ou 4K. Malheureusement, actuellement, elles sont vendues largement au-dessus du prix de vente conseillé. Idem pour l’AMD Radeon 9070 XT qui fait des merveilles en rasterisation.

Regardez aussi le marché de l’occasion pour trouver des cartes graphiques des générations 40 et 30 à bon prix.

Si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplémentaire, nous vous conseillons le SSD Crucial P3 Plus SSD PCIe Gen4 NVMe M.2.

Quels accessoires PC acheter pour jouer à The Last of Us Part II ?

Si vous avez envie d’un nouvel écran flambant neuf pour jouer, jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer.

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

Nos autres recommandations de configurations gaming :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.