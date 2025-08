Boulanger casse le prix du flagship killer de Xiaomi, le 14T, en pack avec des écouteurs Buds 6 offerts

Boulanger met en pack le Xiaomi 14T avec des Redmi Buds 6. Un combo en promotion taillé pour ceux qui veulent du haut niveau, tant en photo qu’en performances, et avoir une paire correcte de true wireless, le tout pour 349,99 euros, après reprise, contre 649,99 euros en temps normal.

Entre le retour des beaux jours et l’agenda qui se remplit, il est peut-ĂŞtre temps de changer de setup mobile. Boulanger propose ici un combo qui coche pas mal de cases avec le Xiaomi 14T en pack avec des Buds 6. On a d’un cĂ´tĂ© un smartphone performant et de l’autre des Ă©couteurs sans fil entrĂ©e de gamme, mais suffisants pour le plupart des usages, le tout avec 300 euros de remise.

Les points forts de ce pack Xiaomi 14T et Buds 6

Triple capteur photo Leica et un Ă©cran AMOLED 144 Hz

Un CPU Dimensity 8300 Ultra et 12 Go de RAM

Les écouteurs Buds 6 inclus pour une vraie expérience tout-en-un

Au lieu de 649,99 euros, le pack Xiaomi 14T (256 Go) + Buds 6 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 449,99 euros sur Boulanger. Et, si vous profitez du bonus reprise, vous pouvez mĂŞme avoir le tout Ă seulement 349,99 euros.

Le Xiaomi 14T, notĂ© 8/10 par la rĂ©daction, c’est du lourd !

Ce smartphone sort l’artillerie lourde cĂ´tĂ© photo. Avec un module signĂ© Leica et son objectif Summilux, il capte des clichĂ©s nets, lumineux et prĂ©cis. La combinaison triple capteur, 4 focales, IMX906 et Super Pixel 4-en-1 place la barre très haut. MĂŞme Ă contre-jour ou de nuit, ça clique fort.

L’écran AMOLED de 6,67 pouces en 1.5K à 144 Hz, une luminosité maîtrisée, et une définition de 2712 x 1220 pixels. De quoi rendre justice à vos contenus et à vos captures, tout en restant fluide et lisible.

Sous le capot, le processeur Dimensity 8300-Ultra assure. Une bĂŞte de course qui, combinĂ©e Ă 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage, fait tourner tout sans broncher. Ajoutez une batterie de 5000 mAh et une charge 67 W ce qui rĂ©sulte d’une autonomie costaude, et une recharge express.

Redmi Buds 6 : le son léger, le style net

Ces écouteurs true wireless viennent compléter le pack sans faire tapisserie. Avec un design discret, une tenue agréable et une réduction active du bruit performante, ils assurent en déplacement comme à la maison.

La qualité audio est équilibrée, avec des basses bien posées et des aigus nets. Suffisant pour la musique, les appels, les vidéos ou même les jeux. Le Bluetooth 5.4 garantit une connexion stable, rapide et une faible latence.

Enfin, leur autonomie tourne autour des 6 heures d’écoute continue, avec un boîtier de recharge compact qui étend la durée de vie jusqu’à 30 heures. Un vrai bon point pour ceux qui ne veulent pas courir après une prise.

