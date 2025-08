Le top 3 PC portables : quels ordinateurs avons-nous préférés en août 2025 ?

Nous sommes encore dans le cœur de l’été, mais cela n’arrête pas les marques qui continuent à sortir de nouveaux produits. Bienvenue sur notre top 3 des PC portables testés le mois dernier !

La rentrée 2025 s’annonce déjà pleine de nouveautés dans l’univers des PC portables. Pour vous aider à vous y retrouver, nous testons encore et toujours les modèles qui arrivent sur le marché. Voici notre sélection des trois meilleurs ordinateurs portables que nous avons préférés ce mois-ci : chacun répond à un besoin bien distinct. Au menu, l’Altyk L16F pour ceux qui cherchent un laptop sobre et efficace, l’Acer Aspire 14 AI pour s’offrir un ultraportable pas cher, et enfin l’Alienware 16 Area 51 pour les gamers et créatifs en quête de performances de pointe.

Acer Aspire 14 AI A14-52M Un ultraportable abordable

L’Acer Aspire 14 AI est un bon ordinateur à moins de 800 euros. Il parvient à se démarquer par son écran OLED de 14 pouces, lumineux et très bien calibré. Cela rend l’affichage confortable pour toutes les tâches du quotidien, même si l’usage du HDR reste limité. Sa configuration, basée sur un Intel Core Ultra 5 226V et 16 Go de RAM, suffit amplement pour de la bureautique et du streaming. Le châssis est malheureusement en plastique, mais fait le job, et la connectique propose deux ports USB-C Thunderbolt 3, HDMI 2.1, deux USB-A et une prise jack. L’autonomie peut quant à elle atteindre 14 heures en bureautique, un beau score. En somme, les étudiants ou travailleurs mobiles en quête d’un ultrabook performant et abordable y trouveront leur compte.

Crédit photo : OtaXou

Altyk L16F-I3P16-N05 La machine française pas chère

L’Altyk L16F mise sur une conception française et un service après-vente assuré localement, avec trois ans de garantie. Les PC de cette marque sont commercialisés par LDLC, ce qui est fort pratique. Son châssis 16 pouces tout en aluminium possède une sobriété fort agréable, tout particulièrement à ce prix. La configuration testée était centrée sur un processeur Intel Core i3-1220P, 16 Go de RAM et un SSD PCIe 4.0. Tout ceci lui permet de répondre parfaitement aux besoins bureautiques courants et au multimédia léger. Une version avec i5 est aussi disponible pour 100 euros de plus, ce qui le fait monter à 750 euros. L’écran IPS LCD (1920 x 1200 px) affiche un format 16:10 et parvient à se distinguer par sa justesse colorimétrique. Bonne surprise lors du test : l’appareil utilise une version de Windows 11 totalement dépourvue du moindre logiciel préinstallé, et ça fait du bien. Un rapport qualité/prix très honnête.

Crédit photo : OtaXou

Dell Alienware 16 Area-51 (AA16250) Une machine de travail pour public exigeant

8 /10 Fiche produit Voir le test Joli châssis avec une connectique extensive

Joli châssis avec une connectique extensive Ultra puissant

Ultra puissant Chauffe très bien maîtrisée

L’Alienware 16 Area 51 s’adresse à celles et ceux qui recherchent le nec plus ultra en matière de puissance et d’affichage. Il est doté d’une puce Intel Core Ultra 9 275HX à 24 cœurs, d’une carte graphique RTX 5080 (ou 5070 Ti selon la configuration), jusqu’à 32 Go de RAM DDR5 et 2 To de stockage SSD. Une bête de puissance, en somme, qui fera une excellente station de loisirs et de travail, autant pour le jeu AAA que la création vidéo ou 3D professionnelle. Son écran IPS de 16 pouces propose une définition de 2560 x 1600 pixels à 240 Hz. En option, le clavier mécanique CherryMX apporte une expérience de frappe haut de gamme. Le refroidissement s’avère quant à lui très efficace, mais bruyant, comme on peut s’y attendre, lors des sessions intenses. Son prix débute à 3 399 euros (avec la 5070 Ti) et grimpe à plus de 4 000 euros pour les configurations les plus musclées.

Crédit photo : OtaXou

