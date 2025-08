En plus d’être pratique, cette station de recharge 2-en-1 compatible MagSafe et Qi2 est à -50 %

En savoir plus

Pourquoi multiplier les chargeurs, quand certains modèles peuvent recharger plusieurs appareils simultanément ? Cette station de recharge Belkin 2-en-1 est un accessoire très pratique pour vos vacances et coûte seulement 39 euros au lieu de 79 euros de base.

Il existe un bon nombre de chargeurs sans-fil pratique et rapide, mais si vous êtes à la recherche d’un stand pour recharger l’ensemble de vos appareils cet été, le chargeur sans fil 2-en-1 de Belkin est sans doute celui qu’il vous faut. Mieux encore, le modèle de BoostCharge Pro est encore plus intéressant maintenant qu’il est vendu à moitié prix.

Avec un prix barré à 79,99 euros, la station de recharge 2-en-1 BoostCharge Pro Belkin se négocie aujourd’hui en promotion à 39,99 euros chez Boulanger.

Belkin mise sur la simplicité pour sa station de recharge : un design épuré, élégant et compact, facile à installer partout, que ce soit sur un bureau ou une table de chevet. Il y même une petite lumière LED située sur le côté du chargeur qui signale lorsque votre appareil est totalement chargé, puis s’atténue durant la nuit afin de ne pas troubler votre sommeil.

Cette station accueille deux emplacements : un grand pour un smartphone, un plus petit pour une montre connectée ou des écouteurs sans fils. Compatible avec la technologie MagSafe, elle est pensé pour accueillir un iPhone ou un boîtier d’AirPods, par exemple. La marque a également pensé à ajouter un port USB-C de sortie pour pouvoir par exemple y brancher un chargeur d’Apple Watch.

La Belkin BoostCharge Pro 2-en-1 prend aussi en charge la norme de charge sans fil Qi2. Il s’agit concrètement d’un standard basé sur la technologie MagSafe d’Apple qui permet donc de recharger les produits Apple, mais aussi d’autres appareils y compris Android, compatibles avec cette norme. Ces derniers doivent donc être équipés de ces fameux aimants, utilisés pour aligner parfaitement la bobine de charge d’un smartphone avec celle d’un chargeur. Cela garantit une recharge constante et efficace.

Pour finir sur la puissance de charge, celle de la station Belkin BoostCharge Pro s’élève à 15 W.

