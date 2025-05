Cette excellente station de recharge 3-en-1 compatible Qi2 et MagSafe est bradée à -25 % sur Amazon 

Amazon propose le chargeur sans-fil Ugreen MagFlow Qi2, capable de charger trois appareils simultanément avec une puissance max de 15 W, pour 89,99 euros contre 119,99 euros habituellement.

Ugreen MagFlow Qi2 // Source : Ugreen

Avec la profusion d’appareils nécessitant d’être régulièrement chargés, comme les smartphones, tablettes, montres, casques, écouteurs et bien d’autres encore, il faut autant de chargeurs. Mais plutôt que de les multiplier, vous pouvez opter pour un chargeur qui peut s’occuper de plusieurs appareils en même temps. C’est le cas du Ugreen MagFlow 3 Qi2 proposé en promo avec 30 euros de réduction sur Amazon. Vous pouvez y placer jusqu’à trois appareils pour les charger en même temps. Il est adapté aux appareils estampillés Apple, particulièrement aux iPhone, Apple Watch et AirPods.

Les points forts du Ugreen MagFlow Qi2

Compact et pliable, on peut l’emmener partout

Il peut charger jusqu’à trois appareils en même temps

La compatibilité MagSafe avec les produits les plus récents

Le chargeur trois-en-un Ugreen MagFlow Qi2 passe de 119,99 euros à 89,99 euros en ce moment sur Amazon.

Un chargeur pour trois appareils qui prend moins de place

L’avantage d’avoir un appareil comme le Ugreen MagFlow Qi2, c’est qu’il ne prend pas de place. Aussi bien parce qu’il ne fait que 116 × 66 × 25 mm pour 260 g que puisqu’il remplace trois chargeurs. En plus, c’est du sans-fil, donc pas de câbles qui traînent partout : il suffit de poser ce que vous voulez charger sur la surface compatible. La partie la plus grande, pour les iPhone, est inclinable. Ce qui fait que vous pouvez fixer le smartphone à la verticale ou à l’horizontale pour utiliser celui-ci comme réveil.

À l’arrière de l’appareil, vous avez deux espaces qui ont la taille idéale pour recevoir une Apple Watch et un boitier d’AirPods. Comme ça, tous vos appareils se rechargent en même temps, dans la nuit ou autre, et au petit matin, ils sont prêts à être récupérés. Ça n’abîme pas le port USB, il n’y a qu’un seul câble pour tout alimenter, c’est pratique. Le seul petit souci, c’est la vitesse de charge, forcément limitée.

Une puissance de charge de 15 W pour iPhone

Si vous posez votre iPhone sur le Ugreen MagFlow Qi2, celui-ci va se recharger avec une puissance de 15 W. Pour ce qui est des écouteurs et de la montre connectée, il faut compter sur 5 W chacun. C’est en deçà d’une charge filaire, mais c’est plus pratique, surtout avec l’aspect magnétique qui permet de les poser/récupérer à la volée.

Ça fait que l’iPhone 16 Pro, par exemple, passe de 0 à 40 % en 30 minutes environ et l’Apple Watch SE passe à 47 % en une heure. Le chargeur est livré avec une prise et un câble USB-C, pour être immédiatement fonctionnel. Si jamais vous disposez d’un étui MagSafe, le chargeur est bien entendu compatible et les 18 aimants font en sorte que l’iPhone reste parfaitement en place.

Pour vous aider à trouver un bon chargeur sans-fil, vous pouvez passer par notre guide d’achat qui passe en revue les meilleurs modèles du moment.

