Ce chargeur à induction 2-en-1 compatible Qi2 (et très mignon) est à -20 % sur Amazon

Le récent chargeur à induction Ugreen Uno Qi2 est doté d’un petit visage robotique très sympathique, mais surtout, il est capable de recharger un iPhone, des AirPods ou tout autre appareil compatible Qi2 grâce à sa puissance de 15 W.

C’est lors de l’IFA 2024 que la marque Ugreen, l’une des références sur le marché des chargeurs, a dévoilé sa gamme Uno, constituée d’accessoires arborant un petit écran qui va afficher un visage robotique dont l’expression change en fonction de l’état de la charge. Le chargeur à induction 2-en-1 compatible Qi2 de 15W fait partie de cette récente salve de produits très mignons, et en ce moment, on le trouve à moins de 50 euros.

Les points forts du chargeur Ugreen Uno Qi2

Compatible avec la norme Qi2

Une puissance de charge de 15 W

Ce petit écran tout mignon

Auparavant affiché à 59,99 euros, le chargeur à induction Ugreen Uno Qi2 est aujourd’hui disponible en promotion à 47,99 euros sur Amazon.

Un écran de petit robot bien pratique

Le chargeur Ugreen Uno Qi2 est un modèle à induction qui se présente sous la forme d’un petit bloc carré compact dont le couvercle, qui possède également la surface aimantée sur laquelle on vient poser un appareil compatible, peut se soulever et se régler jusqu’à 70°. Surtout, ce petit chargeur a un atout esthétique que d’autres n’ont pas : un écran qui affiche un visage robotique, qui suffirait presque à transformer ce chargeur en réplique d’Astro Bot. Concrètement, les expressions de cette émoticône vont changer en fonction de l’état de charge de votre appareil. On apprécie cet aspect très fun du produit.

Sur sa surface magnétique, on peut par ailleurs poser un smartphone ou le boîtier d’écouteurs sans fil. Ce chargeur étant taillé pour les produits Apple, vous pourrez par exemple recharger un iPhone compatible MagSafe (dès l’iPhone 12, donc) ou encore un boîtier d’AirPods. Concernant sa puissance, celle-ci s’élève à 15W. Notez qu’un iPhone pourra profiter d’une telle puissance, mais que celle-ci sera limitée à 5 W pour les AirPods et autres écouteurs sans fil. Le chargeur est par ailleurs doté d’un port USB-C qui peut vous servir à brancher le chargeur d’une Apple Watch, mais celui-ci n’est pas fourni.

La norme Qi2 est là

De plus, si ce chargeur est taillé pour les produits MagSafe, il est également compatible avec la norme de charge sans fil Qi2, qui est un standard basé sur la technologie MagSafe d’Apple. Ainsi, en théorie, vous pourrez poser sur ce chargeur Ugreen non seulement les modèles de la Pomme, mais aussi d’autres appareils, y compris Android, compatibles avec cette norme. Ces derniers doivent donc être équipés de ces fameux aimants, utilisés pour aligner parfaitement la bobine de charge d’un smartphone avec celle d’un chargeur.

Enfin, pour ce qui est du temps de charge, Ugreen affirme qu’un iPhone 15 Pro peut passer de 0 à 41 % de batterie en 30 minutes environ. Sachez également qu’un chargeur secteur supérieur à 30W est fortement recommandé pour alimenter ce chargeur, mais celui-ci n’est pas inclus.

Si vous souhaitez découvrir d’autres bonnes références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs sans fil à induction du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.