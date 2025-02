Amazon brade ce chargeur compatible Qi2 qui recharge 2 appareils simultanément

Si vous ĂȘtes Ă la recherche d’une station de recharge sans fil pour vos produits Apple, ou d’autres appareils certifiĂ©s Qi, le chargeur UGREEN MagFlow Qi2 est idĂ©al. Il est d’ailleurs en promotion sur Amazon et passe de 49 euros Ă 37 euros.

Pourquoi possĂ©der mille chargeurs dans son tiroir quand on peut en avoir un seul capable de recharger un smartphone et un boĂźtier d’écouteurs sans fil simultanĂ©ment ? C’est justement ce qu’est capable de faire l’Ugreen MagFlow Qi2. Cette station polyvalente est compatible avec la charge Qi2, et donc avec tous les appareils compatibles avec cette norme inspirĂ©e de la technologie MagSafe d’Apple. L’autre bonne nouvelle, c’est qu’il perd 24 % de son prix sur Amazon.

Ce qu’on apprĂ©cie du chargeur Ugreen MagFlow Qi2

Un petit chargeur 2-en-1 pratique Ă transporter

Sa compatibilité avec la norme Qi2

Et une puissance de charge de 15 W

Au prix conseillĂ© Ă 49,99 euros, le chargeur UGREEN MagFlow Qi2 est aujourd’hui en promotion Ă 37,99 euros sur Amazon.

Un petit chargeur 2-en-1 indispensable

Ugreen apporte une attention particuliĂšre Ă l’esthĂ©tique de son bloc de charge. Avec sa petite forme carrĂ©e, il jouit de petites dimensions pour se fondre dans le dĂ©cor. Vous n’aurez aucun mal Ă le placer sur votre bureau ou bien sur votre table chevet. Il dispose d’une surface aimantĂ©e sur laquelle on vient poser un appareil compatible, peut se soulever et se rĂ©gler jusqu’à 70°.

Ainsi votre smartphone reste manipulable et peut ĂȘtre utilisĂ© en mode paysage ou portrait. Vous pourrez donc continuer Ă visionner votre sĂ©rie prĂ©fĂ©rĂ©e ou bien de faire un FaceTime sans tomber en rade de batterie.

Compatible MagSafe, mais aussi avec la norme Qi2

Ce petit bloc de charge Ugreen Ă l’avantage d’avoir deux emplacements aimantĂ©s, destinĂ©s Ă accueillir un iPhone (dĂšs l’iPhone 12, donc) et un boĂźtier d’AirPods, par exemple. D’autant plus qu’elle est compatible avec la technologie MagSafe. Concernant sa puissance, celle-ci s’élĂšve Ă 15W. Seul l’iPhone pourra profiter d’une telle puissance, pour les AirPods et autres Ă©couteurs sans fil, celle-ci sera limitĂ©e Ă 5W. D’ailleurs, le fabricant affirme qu’un iPhone 15 Pro peut passer de 0 Ă 41 % de batterie en 30 minutes environ.

L’Ugreen MagFlow est aussi compatible avec la norme de charge sans fil Qi2. Il s’agit concrĂštement d’un standard basĂ© sur la technologie MagSafe d’Apple qui permet donc de recharger les produits de la marque Ă la Pomme, mais aussi d’autres appareils compatibles. Pour une recharge constante et efficace, ces derniers doivent ĂȘtre Ă©quipĂ©s de ces fameux aimants, utilisĂ©s pour aligner parfaitement la bobine de charge d’un smartphone avec celle du chargeur. Enfin, pour tirer le maximum de la capacitĂ© du chargeur, vous aurez besoin d’un adaptateur secteur de 30 W, mais il n’est pas inclus.

