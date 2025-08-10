Le prix de la Honor MagicPad 2 avec écran OLED 3K + 144 Hz s’allège de 150 €, et s’accompagne d’un clavier offert

Lancée en fin d’année dernière, la tablette Honor MagicPad 2 dispose d’une fiche technique plutôt alléchante, avec son grand écran OLED fluide et son IA intégrée. Actuellement, vous la trouverez à 446,40 euros au lieu de 599,90 euros sur le site officiel de Honor. Et le clavier est offert !

Honor MagicPad 2 // Source : Frandroid

Grand écran OLED rafraîchi à 144 Hz, bonne autonomie, puce suffisamment véloce… Dévoilée à l’IFA 2024, la Honor MagicPad 2 ne nous a pas laissés indifférents. Elle n’est pas exempte de défauts, mais cette tablette tactile idéale pour les étudiants ou travailleurs en déplacement est largement recommandable, surtout quand elle est affichée à moins de 450 euros et qu’elle s’accompagne d’un clavier Bluetooth offert.

Les points essentiels de la Honor MagicPad 2

Une dalle OLED de 12,3 pouces + 144 Hz

MagicOS et l’IA

Une puce Snapdragon 8s Gen 3

Lancée à 599,90 euros, puis réduite à 469,90 euros, la tablette Honor MagicPad 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 446,40 euros sur le site officiel de la marque, grâce au code promo A5OFF. En prime, le clavier Smart Bluetooth Keyboard est offert.

Le prix réduit de la Honor MagicPad 2 après application du code promo sur le site officiel de la marque.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Honor MagicPad 2. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une grande tablette avec un écran bien calibré

Cette Honor MagicPad 2 a beau être une grande tablette, on l’apprécie tout d’abord pour son poids contenu (555 g) et sa finesse (5,8 mm d’épaisseur). On a donc là un modèle plutôt agréable en main. Attention tout de même aux bordures très (trop ?) fines, qui peuvent occasionner des appuis accidentels sur la dalle, d’autant plus que les tranches sont ici très plates. Un design plus bombé sur les bords aurait pu éviter ce genre de petits soucis. Au dos, se niche un bloc photo assez imposant, mais trompeur, puisqu’il ne renferme qu’une seule caméra de 13 Mpx. Mais elle est suffisante pour scanner des documents ou prendre des clichés sur le vif.

À l’avant, on trouve donc une grande dalle OLED de 12,3 pouces, qui promet ainsi des noirs profonds et des contrastes infinis sur une grande surface d’affichage. Sympa pour les pauses films et séries. La luminosité maximale est de son côté annoncée à 1 600 nits, mais dans les faits, elle n’excède pas 1 300 nits en HDR. Pour la lecture en plein soleil, ce n’est pas l’idéal. On se console avec le rendu des couleurs fidèles, mais aussi, et surtout avec le taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui promet des animations très fluides et des parties de jeu sans flou de mouvement.

Des performances suffisantes pour du multitâche

Cette MagicPad 2 est animée par une puce Snapdragon 8s Gen 3, qui permet d’exécuter des tâches de bureautique et même faire du multitâche sans problème. Quelques ralentissements peuvent toutefois survenir avec des logiciels plus lourds, comme ceux permettant de faire du montage vidéo. Et sur les jeux gourmands, gare aux chutes de FPS. Mais dans l’ensemble, cette tablette devrait convenir aux travailleurs et étudiants. Ces derniers pourront en plus être plus productifs grâce à l’intelligence artificielle intégrée à MagicOS.

Parmi les fonctionnalités IA pratiques, on note notamment Magic Portal, qui détecte nos intentions lorsque l’on travaille sur un document : si on surligne un passage, la tablette nous propose de l’envoyer par mail, par exemple. L’application Notes peut de son côté embellir une écriture manuscrite. Enfin, côté autonomie, une batterie de 10 050 mAh permet à la tablette de tenir deux jours, mais tout dépendra de vos usages, évidemment. Avec le chargeur 66 W fourni, on passe de 0 à 100 % en près de deux heures. Oui, c’est assez long…

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Honor MagicPad 2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.