Leader sur le marché des tablettes graphiques, Wacom se lance sur des modèles plus classiques avec ce modèle MovinkPad 11. Une tablette sous Android destinée notamment aux étudiants et ainsi équipée en conséquence.

Sur Android, la concurrence autour des tablettes se fait sur le segment à moins de 500 euros, le haut de gamme étant chasse gardée de Samsung. Reste que sur le marché général des tablettes, le leader s’appelle Apple, avec ses différentes gammes d’iPad. Wacom, de son côté, a choisi de se lancer sur le segment d’entrée de gamme avec sa Movink Pad. Il s’agit des premiers pas du constructeur dans le monde des tablettes tactiles sous Android.

Fort de sa position dominante sur le marché des tablettes graphiques, la marque s’essaie à un nouvel exercice en proposant un nouveau type de produit. Au regard de la fiche technique, ne vous attendez pas à du haut de gamme, mais plutôt à un bon rapport qualité/prix. La MovinkPad 11 s’attaque à un public plus jeune, en proposant des fonctions orientées sur le graphisme.

Fiche technique

Modèle Wacom MovinkPad 11 Dimensions 182 cm x 266 mm Taille de l’écran 11,45 pouces Définition 2200 x 1440 pixels Densité de pixels 229 ppp Technologie de l’écran LCD Modèle du processeur Helio G99 Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne 128 Go Appareil photo (dorsal) 4,7 Mp Appareil photo (frontal) 5 Mp Wifi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.2 NFC Non Étanche Non Poids 588 grammes Fiche produit

Design : difficile de faire plus classique

Au sortir de la boîte, vous ne serez pas éblouis par le design de la tablette Wacom, loin s’en faut. Celle-ci se révèle extrêmement classique avec des bordures assez marquées autour de l’écran.

La prise en main s’avère confortable, les tranches plates étant tout de même suffisamment rondes pour ne pas abîmer vos mains. Évidemment, l’apport d’un étui qui fait office de socle en accessoire est indispensable. D’autant plus qu’aucun support magnétique n’est prévu sur la tablette pour accrocher le stylet.

En termes de dimensions, la Movink Pad 11 est très classique. Comptez 26 cm de long pour 18 de large et 7 mm d’épaisseur. Pour ce qui est du poids, ce sont 588 grammes qui viendront peser sur vos mains à l’usage.

Le stylet toujours un paradoxe

La tablette Wacom est livrée avec un stylet, bien évidemment, pour accompagner les différents usages. Celui-ci n’a aucun support naturel pour être accroché quand vous ne l’utilisez pas.

Notons que la grande force de la MovinkPad 11 est sa grande compatibilité avec divers stylets, dont ceux des tablettes Samsung.

Le stylet s’avère bien ergonomique. Ainsi, le bouton le plus proche de la mine vous fait changer de style de crayon, celui du milieu active la gomme tandis que le dernier vous permet de déplacer votre feuille.

Écran : tout dans les sensations

La MovinkPad 11 de Wacom embarque une dalle LCD de 11 pouces. Celle-ci se dote d’un revêtement mat et d’un effet feuille, confirmant sa destination d’usage pour le graphisme. Vous avez aussi droit à un rafraîchissement entre 60 et 90 Hz, même si celui-ci n’est pas adaptatif.

Même si la luminosité maximale n’est pas élevée, le revêtement mat de l’écran permet de consulter celui-ci même en pleine lumière. Le pic annoncé est de 400 cd/m2 avec un taux de contraste suffisant de 1200:1.

Ce sont surtout les sensations qui sont à noter sur la tablette. Que ce soit avec vos doigts, ou via le stylet, chaque passage d’une page à une autre se fait de manière assez fluide. L’aspect granuleux de la dalle ne créant aucun effet désagréable. Surtout, le revêtement anti-rayures vous permet d’appuyer un peu plus fort sur le stylet lors des sessions de dessin.

Logiciel : tout est pensé pour le graphisme

Commençons par l’aspect froid de cette présentation. La Wacom Movink Pad est livré sous Android 14. Par ailleurs, aucune surcouche logicielle n’est apposée sur la tablette pour une expérience Android Pure… mais avec un petit twist.

En effet, sur sa tablette, le constructeur a ajouté quelques applications maison pensées pour le dessin. Vous avez donc Wacom Canvas, Wacom Shelf et Wacom Tips, d’ores et déjà préinstallés sur votre appareil. Notez aussi la présence de Clip Studio dont nous vous parlerons plus bas.

C’est surtout la présence de quelques gestes, bien pensés, qui sont à saluer sur l’usage au quotidien. Un double clic sur le bouton de verrouillage vous ouvre ainsi un Canva pour dessiner et avoir rapidement un brouillon sous la main. Il est sinon possible de simplement passer le stylet sur l’écran même en mode veille pour ouvrir un brouillon. Tout est facile à prendre en main et vraiment agréable à essayer même pour un débutant.

Clip Studio : la vraie valeur ajoutée

Comme évoqué plus haut, Clip Studio est installé par défaut sur votre tablette Wacom. Pour l’achat d’une Movink Pad 11, vous avez droit à deux ans d’abonnement au logiciel offert.

Ce dernier offre une très large palette d’usage dans le graphisme avec beaucoup plus d’outils à disposition. Vous avez la possibilité d’apprendre le dessin pas à pas, mais aussi importer des modèles.

Performances : service minimum

Au cœur de la tablette Wacom se trouve un processeur MediaTek Helio G99. Le même que sur la Xiaomi Redmi Pad première du nom.

Pour les usages auxquels la tablette est destiné, le graphisme, la navigation voire la prise de note, c’est largement suffisant. Il est possible d’aller sur YouTube, regarder une vidéo en x2 sans le moindre problème.

Sur le jeu mobile, nous avons sollicité la tablette sur deux types de jeu : un standard présenté dans les (trop nombreuses) pubs sur internet, et Pokemon Unite, le moba façon League of Legends. Nous avons été surpris de constater que sur une session de 30 minutes sur le premier, nous avons senti une légère chauffe, pas désagréable pour autant.

C’est donc sans surprises que sur Pokemon Unite, après une partie normale, c’est-à-dire de 10 minutes, nous avons constaté encore une fois une chauffe de la tablette. En revanche, bonne surprise, malgré cette sur-sollicitation, la Movink Pad n’avait perdu que quelques menus pourcentages de batterie, témoignant d’une bonne gestion énergétique malgré tout. En termes de fluidité avec un affichage standard, le jeu reste agréable.

Photo et Vidéo : retour vers le passé

À l’arrière de la tablette se trouve un objectif photo de 4,7 mégapixels. Nul besoin de tirer sur l’ambulance, la photographie n’étant pas le principal usage recherché. Nous avons tout de même fait quelques essais par honnêteté intellectuelle. Le résultat n’est pas bon, avec beaucoup de bruit numérique et de flou malgré des conditions lumineuses favorables.

Batterie : confortable pour un usage quotidien

La Wacom Movink Pad 11 se dote d’une batterie de 7700 mAh. Rien d’anormal pour une tablette tactile de ce genre. Surtout, comme évoqué plus haut, le produit jouit d’une belle gestion énergétique. Dans un usage polyvalent, alternant du dessin, du jeu vidéo et le visionnage de quelques vidéos, la tablette est capable de tenir deux journées avant de se lancer dans la recharge.

À ce niveau, la charge de la tablette Wacom est plafonné à 16W via le câble fourni dans la boîte. En 2h et 20 minutes, la recharge complète est ainsi effectuée.

Prix et disponibilité

La Wacom Movink Pad sera disponible au début du mois d’août pour 449 euros avec deux ans d’abonnement offert pour Clip Studio. Si vous voulez une coque de support, quasi indispensable, comptez 49 euros supplémentaires. Enfin, l’achat de la tablette vous offre aussi deux années d’abonnements à Clip Studio.