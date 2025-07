LG Gram 15 : le tout nouveau ultrabook ultraléger de la marque perd déjà 850 € de son prix, merci les soldes !

Si vous cherchez un PC particulièrement fin, léger et puissant pour votre futur professionnel, ou juste pour le plaisir, le récent LG Gram 15″ passe de 2 299,99 euros à 1 449,99 euros pour cette fin des soldes d’été chez Boulanger.

Lancé en avril 2025, le LG Gram 15 est un ultrabook taillé pour la mobilité extrême, avec une puissance de pointe. C’est un modèle d’une légèreté confondante alors qu’il affiche quand même un écran de 15 pouces et une fiche technique vraiment solide avec un SSD de 2 To et 32 Go de RAM. Son principal concurrent, le Samsung Galaxy Book 4 Ultra, n’arrive pas à faire le poids, littéralement, puisqu’il affiche 1 860 g sur la balance là où le LG Gram 15 n’en fait que 1 290.

Les points forts du LG Gram 15″

Son alliage de magnésium et de nano-carbone fait qu’il est léger et solide

Une autonomie annoncée jusqu’à 20 h en lecture vidéo

Le processeur AMD Ryzen AI 7 350 avec 32 Go de RAM, ça envoie du lourd

Le prix plein pot du LG Gram 15″ dont la référence complète est 15Z80T-G.AU8BF, est de 2 299,99 euros. Mais aujourd’hui, on le trouve actuellement soldé sur Boulanger pour 1 449,99 euros.

-200 € sur le Samsung Galaxy Book3 360 Passez au 2-en-1 tactile ultra polyvalent : le Samsung Galaxy Book3 360 et son écran AMOLED avec S Pen inclus tombe à 799,99 € chez Fnac.

Il coche toutes les cases de l’ultraportable moderne

Ce laptop LG Gram 15″ est un ordinateur portable d’une qualité rare. Il parvient à mêler des composants d’une grande puissance dans un grand format et notamment un poids plume. Vous avez là un véritable outil de travail polyvalent auquel il ne manque que le gaming à son arc. Une carte graphique portable alourdirait le tout et lui ferait perdre son statut d’ultraportable.

Là , vous avez une machine de 356 x 227 x 15,4 mm pour 1,29 kg seulement. Il est non seulement léger et élégant, mais il est aussi robuste puisqu’il est conforme à plusieurs tests de durabilité de niveau militaire. L’écran est une dalle LCD IPS mat avec traitement antireflet qui affiche de la Full HD à 60 Hz avec une luminosité à 350 nits. Avec la technologie DCI-P3 99 %, les créatifs vont s’en donner à cœur joie.

Une puissance à toute épreuve épaulée par l’IA

En son sein, vous retrouvez un processeur AMD Ryzen AI 7 350 avec 8 cœurs dont la fréquence peut être boostée au maximum à 5.0 GHz. Il est accompagné de 32 Go de RAM LPDDR5 qui sont soudés à la carte mère, et d’un SSD de 2 To. Tout ça permet de faire tourner les plus gros logiciels sans problème et même de faire appel à l’IA puisque le LG Gram 15″ est certifié Copilot+.

Pour prouver qu’il est capable de vous accompagner toute une journée, le LG Gram 15″ est doté d’une batterie de 72 Wh qui promet une autonomie de 20 h en lecture vidéo. Pour un usage mixte et selon le niveau de luminosité choisi, vous en avez pour 10 à 13 h. Vous bénéficiez en plus du WiFi 6E et du Bluetooth 5.4, sans oublier les différents ports sur les côtés pour le transformer en véritable centre multimédia.

Si le monde des ultraportables vous intéresse, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur ces laptops si particuliers pour trouver celui qui vous correspond.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.