Pas besoin de se ruiner pour jouer sur PC pendant les soldes avec ce laptop sous RTX 5050 à moins de 1 000 €

Avec sa RTX 5050, le Lenovo LOQ 15IRX10 offre des prestations solides pour combler les joueurs et joueuses aux petits budgets. Et, aujourd’hui, les intéressés économiseront 205 euros grâce à cette offre disponible chez Cdiscount lors des soldes.

Si vous attendiez les soldes pour renouveler votre équipement gaming, vous pourrez sans souci vous tourner vers le laptop Lenovo LOQ 15IRX10, qui est idéal pour les joueurs occasionnels à la recherche d’une machine nomade efficace pour lancer les jeux AAA. Bonne nouvelle, vous pouvez l’avoir avec près de 200 euros de réduction en ce moment.

Que propose le Lenovo LOQ 15IRX10 ?

Une dalle FHD de 15,6 pouces rafraîchie à 144 Hz

Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 5050

Le combo i5-13450HX + 16 Go de RAM + SSD NVME de 512 Go

Avec un prix barré à 1 129,99 euros, le PC portable Lenovo LOQ 15IRX10 s’affiche désormais à 949,99 euros sur Cdiscount, mais grâce au code 25DES249, il tombe à 924,99 euros.

Un laptop gaming bien équipé

Histoire d’être débarrassé, commençons par l’un des défauts du Lenovo LOQ 15IRX10, il s’agit du poids du laptop qui s’élève à 2,4 kg et qui ne le rend pas aisément transportable, mais ça, c’est un grand classique avec les PC portables gamer. Pour ce qui est du design, il opte pour un look plutôt épuré et passe-partout avec un boîtier robuste noir et clavier rétroéclairé pour une meilleure visibilité des touches dans toutes les situations d’éclairage.

Au niveau du châssis, on a une connectique complète avec trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI, sans compter la prise jack 3,5 mm. Vous avez également un port Ethernet pour assurer une connexion Internet stable, ce qui peut être bienvenu pour vos parties en multijoueur. Pour l’autonomie, avec sa batterie de 60 Wh, comptez environ 5 heures en utilisation modérée, c’est peu, mais il ne faut pas en demander plus pour un laptop déployant autant de puissance. La bonne nouvelle, c’est qu’il est compatible avec la charge rapide : de 0 à 70 % en moins de 30 minutes.

À noter, ce laptop est fourni sans OS, mais même en comptant l’investissement dans une licence, il reste un excellent deal.

Une config’ simple, mais efficace pour jouer en FHD

La RTX 5050 est le modèle d’entrée de gamme de la série des cartes graphiques RTX 5000 parues en début d’année. Une carte graphique très efficace pour jouer en 1080p sur des jeux AAA. Elle profite de l’architecture Blackwell et donne accès au DLSS4 et le ray tracing.

Une bonne carte graphique n’est rien sans un bon écran, ce que HP n’a pas oublié puisque le LOQ 15IRX10 mise sur une dalle de 15,6 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’affichage est fluide, vous permettant de ne louper aucun détail, notamment dans les jeux types FPS.

Pour assurer une bonne expérience sans ralentissement, quel que soit l’usage, l’ordinateur portable de Lenovo intègre un processeur i5-13450HX à 3,4 GHz (et boost jusqu’à 4,6 GHz), avec 16 Go de mémoire vive. Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

Pour découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer.

