Ce puissant laptop avec écran OLED 90 Hz et Ultra 7 est à un prix plus attractif suite à 30 % de remise lors des soldes

Avec cet écran OLED en définition 2,8K et ce processeur Ultra 7, on peut rapidement être conquis par cet Acer Swift Go 14 qui a tout ce qu’il faut pour devenir votre futur laptop. De plus, pendant les soldes d’été, il est disponible à 863 euros chez Darty au lieu de 1 199 euros en temps normal.

Pendant les soldes d’été, on en profite souvent pour se faire plaisir en s’offrant un smartphone tout neuf ou un téléviseur, mais aussi remplacer un laptop de travail obsolète. Et si c’est votre cas, l’Acer Swift Go 14 pourrait bien vous convenir. Il est capable de répondre aux usages du quotidien et coûte 28 % de moins à l’occasion des soldes.

Les avantages du Acer Swift Go 14

Un châssis fin et un écran OLED à 90 Hz

Une configuration solide sous Ultra 7 155U

Compatible avec la charge rapide

L’Acer Swift Go 14 (SFG14-73-75C7) est habituellement proposé à 1 199,99 euros, mais pendant les soldes, il revient à 863,99 euros sur le site Darty.

Un laptop fin mais endurant

L’Acer Swift Go 14 est un ultrabook aux finitions impeccables, mais avant tout taillé pour une utilisation nomade. Avec une épaisseur de 15 mm et un poids de seulement 1,3 kg, c’est un laptop qui se glisse facilement dans un sac pour les trajets quotidiens entre le domicile et le travail. Malgré sa finesse, le Swift Go 14 ne manque de rien en termes de connectique, on a droit à deux ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB Type-C Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1, un lecteur de carte Micro SD et un prise jack.

Le constructeur a également fait de beaux efforts sur l’autonomie. Pour son petit gabarit, il accueille une batterie de 50 Wh qui offre jusqu’à 10 heures d’autonomie, de quoi l’utiliser sans avoir à le recharger fréquemment. Quant à l’adaptateur USB Type-C de 65W, il assure une recharge rapide et efficace.

Avec un bel écran et un processeur performant

L’un des atouts les plus intéressants de cet ultrabook Acer est son écran OLED de 14 pouces, offre des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un très bon contraste et une bonne gestion de luminosité. De plus, cette dalle est en définition 2.8K (2 880 x 1 800 pixels) avec un taux de rafraîchissement agréable de 90 Hz.

On voit également que l’accent est mis ici sur la productivité avec un ratio d’écran en 16:10, ce qui lui donne plus de hauteur et permet ainsi d’afficher plus d’informations.

Le design et la qualité d’image sont au rendez-vous, de même que les performances. Il embarque un Intel Core Ultra 7 155U (jusqu’à 4,8 Ghz en mode boost) associé à 16 Go de mémoire vive. Une configuration à l’aise pour faire tourner les logiciels gourmands (les montages vidéo ou photos) ou faire du multitâche. N’oublions d’ailleurs pas le SSD de 1 To qui se charge quant à lui d’assurer des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine pour gagner en réactivité.

Afin de comparer l’Acer Swift Go 14 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs ordinateurs portables à moins de 1 000 euros.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.