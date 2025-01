Asus Vivobook S 16 Flip : ce laptop convertible sous Ryzen 7 est 150 € moins cher pendant les soldes

L’Asus Vivobook S 16 Flip fait partie de ces PC portables pratiques à emporter avec soi et suffisamment puissant pour les tâches du quotidien. En plus, il a le net avantage de pouvoir se transformer en tablette. Un modèle polyvalent que l’on trouve en ce moment à 849 euros au lieu de 999 euros chez Auchan.

C’est dans la gamme Vivobook d’Asus que l’on peut dénicher à coup sûr des laptops bien équipés, plutôt légers et même polyvalents, certains étant dotés d’une charnière qui leur permet d’adopter des positions différentes. C’est notamment le cas du Vivobook S 16 Flip, qui peut se transformer en tablette, et qui propose en prime une configuration vraiment solide. S’il vous intéresse, sachez que ce modèle bénéficie, pendant les soldes d’hiver, d’une réduction de 150 euros.

Les points essentiels de l’Asus Vivobook S 16 Flip

Une charnière à 360°

Une grande dalle tactile de 16 pouces

Un combo Ryzen 7 + 16 Go de RAM + un SSD de 1 To

Initialement proposé à 999 euros, le PC portable Asus Vivobook S 16 Flip est aujourd’hui disponible en promotion à 849 euros chez Auchan (vendeur Boulanger).

Un PC portable qui se métamorphose facilement

L’Asus Vivobook S 16 Flip est tout d’abord un laptop plutôt léger avec son 1,7 kg, ce qui lui permet d’être transporté très facilement par des étudiants ou des travailleurs nomades, par exemple. Son look noir mat est de son côté assez élégant et classique, pour plaire au plus grand nombre. Mais le vrai point fort de ce design, c’est évidemment cette charnière à 360°, qui permet de faire pivoter l’écran et ainsi transformer la machine en tablette. On peut même lui faire adopter le mode « tente » ; pratique pour regarder un film sans avoir le clavier devant soi, donc.

Côté écran, on a droit à une grande dalle tactile de 16 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour travailler sans avoir le nez collé sur l’écran. Sa définition de 1 920 x 1 200 pixels est en plus suffisante pour profiter d’images nettes et détaillées.

Une bonne configuration pour la bureautique

Dans ce Vivobook S 16 Flip, se niche un processeur AMD Ryzen 7 7730U octocore, cadencé à 2 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz) et épaulé par 16 Go pour gérer le multitâche sans ralentissement. Avec une telle configuration, vous pourrez tout à fait enchaîner des tâches de bureautique sans accroc, et même faire un peu de montage photo/vidéo si besoin. Notez toutefois que pour la partie graphique, il faudra se contenter d’une AMD Radeon Vega 7 Graphics ; pas vraiment idéal pour du gaming avec de beaux graphismes, donc.

Le tout est par ailleurs complété par un SSD de 1 To, qui offre un très large espace de stockage, tout en assurant des transferts et des lancements de la machine rapides. Pour ce qui est de l’endurance, le PC portable promet, selon la marque, une autonomie de 9 heures, mais cette durée peut bien sûr varier en fonction des usages de l’utilisateur. Enfin, concernant sa connectique, ce Vivobook embarque un port USB 2.0, un port USB 3.2 Gen 2, un port USB-C 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1, un DisplayPort et une prise combo casque/micro.

