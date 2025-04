Le très léger LG Gram 14 généreusement équipé (Ultra 7, 32 Go RAM, 1 To SSD) perd 44 % de son prix

Avec son 1,12 kg sur la balance, le LG Gram 14 fait partie des ultraportables les plus pratiques à transporter. Il a aussi l’avantage d’être bien équipé, et même moins cher. En ce moment, Darty le propose en effet à 1 049,99 euros au lieu de 1 899,99 euros.

Si vous cherchez une machine à la configuration puissante pour être bien productif, mais que vous ne souhaitez pas devoir transporter un paquebot en déplacement, alors le LG Gram 14 devrait tout à fait vous convenir. Cet ultraportable, qui embarque notamment un processeur Intel Core Ultra 7 bien véloce, pèse moins de 1,5 kg. Il n’y a d’ailleurs pas que son châssis qui est léger, puisque son prix l’est aussi un peu plus qu’en temps normal grâce à une réduction de 850 euros.

Les points forts du LG Gram 14

Un PC portable de 1,12 kg

Une dalle IPS WUXGA de 14 pouces

Un combo Intel Core Ultra 7 + 32 Go de RAM + SSD de 1 To

Auparavant affiché à 1 899,99 euros, le PC portable LG Gram 14 est désormais proposé à 1 049,99 euros chez Darty. L’offre est aussi disponible sur le site de la Fnac.

Une machine légère et très fine

Le LG Gram 14 a son principal atout inscrit dans son nom. Il ne pèse en effet que quelques grammes, à savoir 1 120 g, un poids qui le range parmi les ultraportables les plus légers du marché. Autant dire qu’il pourra quasiment se f&aire oublier dans la besace des travailleurs nomades. Et pour ne rien gâcher, son épaisseur ne dépasse pas 15,4 mm. Un PC portable qui ne prend pas de place donc, mais son design fin et compact ne l’empêche pas d’être bien résistant. Il a même été soumis à des tests (poussière, pression, températures élevées ou basses, brouillard salin…) réalisés conformément à des normes militaires rigoureuses.

Côté écran, on a droit à une dalle IPS 16:10 de 14 pouces, qui affiche une définition WUXGA (1 920 x 1 200 pixels). Un écran qui promet ainsi des angles de vision bien ouverts et des images très détaillées. On a aussi droit à une palette de couleurs affichées très étendue, puisque la dalle couvre 99 % du spectre DCI-P3. Le taux de rafraîchissement s’élève de son côté à 60 Hz, ce qui est tout à fait suffisant pour une utilisation centrée sur la productivité et le visionnage de séries, par exemple.

Une configuration pointue au programme

À l’intérieur de la bête, on trouve un récent processeur Intel Core Ultra 7 155H, dont la fréquence turbo maxi culmine à 4,80 GHz, et qui est ici épaulé par 32 Go de RAM LPDDR5, pratique pour gérer efficacement le multitâche. Le SSD NVMe de 1 To met de son côté à disposition une énorme capacité de stockage, et promet des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine, des applications ou des logiciels compliqués.

Avec une telle configuration, le LG Gram 14 promet une excellente fluidité, y compris lors de l’exécution de tâches gourmandes en ressources (montage vidéo, retouche photo…) et le lancement de plusieurs applications simultanément. N’espérez toutefois pas en faire une véritable machine gaming, notamment parce qu’il est dépourvu de carte graphique dédiée. Son contrôleur Intel Arc Graphics est quand même capable de faire tourner quelques titres légers.

Enfin, concernant l’autonomie, sa batterie de 72 Wh devrait permettre de travailler une journée entière sans problème. Et côté connectique, celle-ci se compose d’un port HDMI, d’un port Thunderbolt, d’un port USB-C, de deux ports USB-A 3.2 et d’un port casque/micro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles légers, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC ultraportables du moment.

