Ce puissant laptop Lenovo généreusement équipé d’un Ryzen 7 série 7 000 est à un excellent prix chez Cdiscount

Vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable avec un bon rapport qualité/prix ? Ce laptop Lenovo avec une puce Ryzen 7 série 7 000 devrait vous plaire, surtout qu’il passe de 899 euros à 689 euros.

Lenovo IdeaPad Slim 5 13ARP10

Il n’est pas nécessaire de débourser des sommes démesurées pour faire l’acquisition d’un PC portable performant avec une fiche technique intéressante. Parmi eux, on trouve l’ideaPad Slim 5 13ARP10 de Lenovo, animée par une puce AMD Ryzen 7 et qui procure une expérience utilisateur agréable au quotidien. Il est même proposé avec 210 euros de moins.

Les forces du Lenovo IdeaPad Slim 5 13ARP10

Un design compact, avec un écran de 1920 x 1200 pixels en 13,3 pouces

Une puce Ryzen 7 7735HS associée à 16 Go de RAM

Une connectique généreuse

Avec un prix barré à 899,99 euros, le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5 13ARP10 s’affiche aujourd’hui en promotion à 689,99 euros sur le site Cdiscount.

Un laptop compact et léger, pratique à transporter

Pack Surface Pro 11 : 510€ de réduction chez Fnac Ce PC hybride 2-en-1 haut de gamme allie puissance (Snapdragon X Elite, 16 Go RAM) et design ultra-léger. Écran tactile 13″, stylet, clavier et IA Copilot+ : ce roi de la productivité est déjà en promo chez Fnac.

Le Lenovo IdeaPad Slim 5 13ARP10 est une machine qui se veut rassurante pour les travailleurs et travailleuses régulièrement en déplacement. La marque met l’accent sur la solidité et la robustesse grâce à sa certification à la norme militaire américaine MIL-STD-810H. Il combine la robustesse avec la légereté, puisqu’il propose un petit format agréable pour se glisser partout puisqu’il a la particularité d’être très fin et très léger, à seulement 1,15kg.

Une fois ouvert, l’ultraportable laisse découvrir une dalle de 13,3 pouces de bonne qualité, car on retrouve une définition WUXGA (1 920 x 1 200 pixels), agrémenté d’un revêtement anti-éblouissement.

Un bon outils de travail

Sous le capot, on a droit à la puissance de la puce AMD Ryzen 7 7735HS complétée (cadencé à 3,2 GhZ et 4,75 GhZ en mode Boost) à par 16 Go de mémoire vive. L’ensemble vous permettra d’effectuer vos tâches de bureautique et naviguer sur le web sans problème. De plus, avec son SSD de 512 Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, et apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels en plus de réduire les temps de chargement.

À propos de l’autonomie, l’appareil de Lenovo intègre une batterie de 54 Wh qui lui confère une dizaine d’heures d’utilisation. Cette durée peut varier en fonction de votre utilisation, et il ne faudra pas compter sur la charge rapide, qui n’est pas de la partie ici. Pour finir sur la connectique, vous avez tous les ports qui permettent de brancher vos périphériques externes. Deux ports USB-A 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1, une prise combo micro/casque et un lecteur de carte microSD.

Si vous souhaitez découvrir les recommandations de la rédaction de Frandroid dans ce domaine, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à acheter.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.