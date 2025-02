Ce récent Dell XPS 13 généreusement équipé (Ultra 7, 32 Go RAM, 1 To SSD) perd 350 € de son prix sur Amazon

Avec son look attrayant, sa lĂ©gèretĂ© et sa puce Intel Core Ultra, le rĂ©cent Dell XPS (9350) est capable de rĂ©pondre au mieux aux exigences des utilisateurs et des utilisatrices. PlutĂ´t onĂ©reux, il est possible d’Ă©conomiser 350 euros sur le modèle de 2024.

Dell XPS 13 (9350) // Source : Amazon

La gamme XPS de chez Dell est très apprĂ©ciĂ©. Il faut dire que depuis son lancement, la marque multiplie les mis Ă jour et les amĂ©liorations sur cette sĂ©rie qui plaĂ®t pour sa fiche technique. Le modèle 9350 de 2024 par exemple, ne manque pas d’Ă©lĂ©gance, ni de puissance puisqu’il s’Ă©quipe d’un processeur Intel Core Ultra 7 Series 2. Un laptop qui a de quoi plaire, notamment pour son prix qui s’allège de 350 euros grâce Ă cette offre Amazon.

Que propose le Dell XPS 13 (9350) ?

Un design sublime

Une puce Intel Core Ultra 7 Series 2 + 32 Go RAM + 1 To SSD

Une autonomie confortable

Le Dell XPS 13 (9350) de 2024 avec Intel Core Ultra est habituellement vendu Ă 2 049 euros, mais en ce moment, il s’affiche Ă 1 699 euros sur Amazon.

Une conception légère et épurée

Avec le Dell XPS 13 (9350) on retrouve la qualité de fabrication du constructeur reconnue depuis des années. Cet ultrabook premium met en avant un look minimaliste où le pavé tactile et le clavier se fondent à même l’armature de l’appareil, comme si une seule pièce de verre était utilisée pour le construire. Ses forces ? Une finesse à toute épreuve, le format 13 pouces et le poids très minime de 1,19 kg font de lui un PC que l’on peut trimballer partout avec soi.

Sa petite diagonale de 13,4 pouces aux bordures fines affiche une définition FHD+ (1 900 x 1 200 pixels) sur son écran LCD IPS. Résultat : l’écran est lumineux et un plaisir à regarder, mais aussi agréable à utiliser pour son taux de rafraîchissement à 120 Hz qui rend la navigation plus fluide.

Une configuration généreuse pour enchaîner les tâches du quotidien

Pour assurer au quotidien, le Dell XPS 13 Plus s’équipe d’un processeur Intel Core Ultra 7 Series 2 offrant 8 cĹ“urs et une frĂ©quence boostĂ©e jusqu’Ă 4,8 GHz. Les 32 Go de RAM permet une exĂ©cution fluide des tâches lourdes, et de faire tourner sans ralentissement vos applications. Une configuration musclĂ©e donc, qui s’accompagne d’un SSD de 1 To, apportant une dose de rĂ©activitĂ© bienvenue Ă l’ensemble du système et d’un espace de stockage confortable pour sauvegarder vos fichiers.

Enfin, pour vous aider Ă rester productif tout au long de la journĂ©e, vous allez pouvoir profiter pleinement des capacitĂ©s de cet ultraportable. Avec sa batterie de 55 Wh, le laptop est capable de tenir une journĂ©e de travail ou de divertissement, d’après le constructeur. Si toutefois, il viendrait Ă manquer de batterie, il dispose de la charge rapide 60 W pour rĂ©cupĂ©rer rapidement des pourcentages.

