Le prix de ce nouveau TV OLED 65″ Philips avec Ambilight s’allège de 400 €, merci les soldes d’été

Technologie Ambilight, grand √©cran OLED, ports HDMI 2.1… Le r√©cent TV Philips 65OLED760 cumule les bons points, et pour couronner le tout, il est en promotion pendant les soldes d’√©t√© : Boulanger le propose √† 1 599 euros au lieu de 1 999 euros.

En d√©but d’ann√©e, Philips a lev√© le voile sur ses nouveaux TV OLED, parmi lesquelles figurent ceux r√©unis dans la s√©rie de milieu de gamme OLED760. Entre leur technologie Ambilight, leurs fonctionnalit√©s gaming et leurs multiples compatibilit√©s, ces mod√®les ont de quoi s√©duire les amateurs de divertissement. Pendant ces soldes d’√©t√©, c’est le mod√®le 65OLED760 qui nous int√©resse plus particuli√®rement, en grande partie pour son prix, qui b√©n√©ficie d’une r√©duction de 400 euros.

Les points forts du TV Philips 65OLED760

Une dalle OLED de 65 pouces

La technologie Ambilight

Un processeur dop√© √† l’IA

Des ports HDMI 2.1

Auparavant affich√© √† 1 999 euros, le TV Philips 65OLED760 est aujourd’hui propos√© √† 1 599 euros chez Boulanger.

L’Ambilight pour un maximum d’immersion

Avec son cadre m√©tallique tr√®s fin et ses pieds discrets, le TV Philips 65OLED760 est tr√®s √©l√©gant, mais le v√©ritable atout de son design se cache dans son dos. Ce mod√®le est en effet √©quip√© d’un r√©seau de LEDs plac√©es sur trois c√īt√©s qui r√©agissent √† l’image affich√©e sur l’√©cran, projetant concr√®tement un halo lumineux color√© sur le mur. C’est la technologie Ambilight, propre √† Philips, et elle renforce consid√©rablement l’immersion.

Le TV Philips 65OLED760 int√®gre par ailleurs une dalle 4K OLED de 65 pouces, soit une diagonale plus que confortable. √Ä l’√©cran, les noirs seront profonds et les contrastes infinis, et on remercie l’OLED pour cela. La dalle prend en charge les principaux formats HDR (Dolby Vision, HDR10+ Adaptive, HLG, HGiG), ce qui lui permet d’afficher des images bien d√©taill√©es et d’en finir avec les sc√®nes trop sombres. Philips a √©galement pens√© √† ins√©rer son processeur P5¬†AI¬†Perfect¬†Picture¬†Engine, qui exploite l’intelligence artificielle pour optimiser la qualit√© des images en temps r√©el.

Un TV taillé pour le gaming aussi

C√īt√© audio, le Philips 65OLED760 offre une compatibilit√© avec Dolby¬†Atmos et DTS:X, pour plonger l’utilisateur au cŇďur de l’action. Philips n’a pas non plus n√©glig√© la partie gaming et a dot√© son t√©l√©viseur de quatre ports HDMI 2.1, qui autorisent √©videmment la 4K@120fps sur les consoles next-gen. D’ailleurs, la fr√©quence de rafra√ģchissement native de l’√©cran s’√©l√®ve √† 120 Hz. Une barre de jeu est √©galement de la partie et donne notamment acc√®s √† des profils personnalis√©s pr√©enregistr√©s.

Enfin, contrairement aux autres nouveaux TV de Philips, ce mod√®le ne tourne pas sous Google TV, mais sous Titan OS, qui propose une interface fluide et permet entre autres d’obtenir les suggestions des services de streaming. La compatibilit√© avec Matter est aussi assur√©e, de m√™me qu’avec les enceintes connect√©es Google et Apple¬†AirPlay. Le TV int√®gre aussi Alexa.

