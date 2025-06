Boulanger fait perdre déjà 200 € sur ce nouveau TV Philips OLED de 2025 (Ambilight et 144 Hz) 

Le Philips 55OLED850 2025 vient s’ajouter à la gamme des téléviseurs de la marque néerlandaise. Un modèle qui met en avant un bel écran lumineux et immersif qui ravira aussi bien les amateurs de cinéma que les joueurs. Il se négocie aujourd’hui à 1 799 euros contre 1 999 euros de base.

Philips 55OLED850 2025

Pour les téléviseurs OLED, on se tourne généralement vers la marque LG, mais c’est sans compter sur Philips qui a un atout en plus pour se démarquer des cadors du marché. La marque mise sur sa fonction Ambilight qui peut sembler gadget au premier abord, mais apporte un véritable plus lors du visionnage des contenus. Sa nouvelle référence, le 55OLED850 2025, en profite et s’accompagne d’une belle dalle OLED rafraîchi à 144 Hz qui perd 200 euros de son prix grâce à cette offre.

Pourquoi choisir le Philips 55OLED850 2025 ?

Une dalle 4K OLED lumineuse avec la technologie Ambilight

La prise en charge des normes vidéos : HLG, HDR10, Dolby Vision et Atmos

Une smart TV sous Google TV optimisé pour le gaming (144 Hz, HDMI 2.1)

Au lieu d’un prix barré à 1 999 euros, le TV Philips 55OLED850 2025 est aujourd’hui remisé à 1 899 euros, mais grâce à une ODR de 100 euros, il passe à 1799 euros sur le site Boulanger.

Un TV OLED peu ordinaire

Le design n’a pas été négligé sur cette nouvelle série : une fois installée dans votre salon, vous aurez droit à une télé avec de belles finitions. Le Philips 55OLED850 utilise un cadre ultrafin en métal noir avec un pied central pivotant en métal chrome satiné. On a le droit à une dalle de 55 pouces avec des bordures fines tout autour de l’écran, pour une immersion plus grande.

La technologie Ambilight vient décupler l’immersion, grâce à un jeu de LEDs disposé à l’arrière et autour du téléviseur. Le halo de lumière projeté s’adapte aux couleurs du programme visionné. Il est tout à fait possible de l’utiliser comme lumière d’appoint, de changer la couleur pour transformer votre salon en un coin cosy.

Sa dalle est très agréable à regarder, d’autant plus qu’elle est OLED offrant des contrastes infinis, des noirs bien profonds et une très bonne calibration des couleurs. La 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, ce modèle est compatible avec les normes vidéo HLG, HDR10, HDR10+, et Dolby Vision. Côté audio, il peut compter sur un système audio 2.1 canaux d’une puissance de 70 W compatible Dolby Atmos et DTS:X pour une expérience sonore immersive.

Il fera très bien l’affaire pour les gamers

Il possède aussi de sérieuses aptitudes dans le volet gaming. Le TV peut compter sur la présence de deux entrées HDMI 2.1 pour y brancher vos consoles, PS5 ou Xbox Series X. La dalle peut monter jusqu’à 144 Hz et les technologies VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode) sont supportées. De quoi profiter d’une expérience de jeu fluide.

Pas de TitanOS sur ce modèle, il est animé par le système d’exploitation Google TV. On a droit à une interface toujours simple à appréhender, fluide et qui donne la possibilité d’avoir accès au catalogue du Play Store pour installer de très nombreuses applications. La page principale qui tient le rôle de menu d’accueil propose des suggestions en fonction des programmes regardés. On peut y retrouver les plateformes populaires, telles que Netflix, Disney+, Prime Video etc et sont d’ailleurs directement accessibles depuis la télécommande. Quant à la fonction Chromecast, elle sera aussi de la partie, tout comme Google Assistant et même Alexa.

