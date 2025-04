LG OLED C5 : le nouveau TV 4K de 2025 en 55 pouces est déjà 200 € moins cher, et c’est jusqu’à 500 € de remise pour les autres tailles d’écran

LG a profité du CES 2025 pour dévoiler ses nouvelles séries de téléviseurs OLED. Le modèle C5 dans sa version 55 pouces en fait partie, et peut déjà vous revenir 200 euros moins cher grâce à cette offre de lancement. Les autres modèles (42, 65 et 77 pouces) sont aussi concernés.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La série C des TV OLED de LG est souvent l’option la plus intéressante pour goûter au savoir faire de la marque. C’est l’équilibre entre performance et accessibilité. En 2025, la firme sud-coréenne dévoile le modèle C5, qui intègre un nouveau processeur de traitement d’image afin d’offrir une image plus qualitative et des capacités d’intelligence artificielle. Si le prix de départ est plutôt élevé, une ODR permet déjà d’économiser 200 euros sur cette toute nouvelle référence en 55 pouces, notée 8/10 par nos soins. Les économies peuvent aller jusqu’à 500 euros selon le modèle choisi !

Les forces du LG OLED55C5

Une dalle White-OLED Evo de 55 pouces

Sa compatibilité avec les normes HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ

Les performances gaming

Lancé à 1 999 euros, le LG OLED55C5 2025 vous revient à 1 790 euros chez Boulanger grâce à une ODR de 200 euros. L’offre est également disponible sur le site de la Fnac.

Les autres versions sont aussi en promotion pour le lancement :

Un design identique, mais toujours aussi soigné, avec une belle qualité d’image à la clé

Sans surprise, le LG OLED55C5 ne change pas du modèle C4 et reprend le même design. Pourquoi changer une recette qui marche ? Son apparence minimaliste fait toujours son effet avec un cadre fin et une dalle aux bordures ultrafines.

La qualité d’image est assez similaire au modèle C4, puisque le modèle C5 reprend sa dalle White-OLED Evo.Elle n’offre pas de changement significatif, et la luminosité augmente très légèrement (de 1200 cd/m² contre 1021 cd/m² pour la série C4 de l’année dernière). Et n’empêche que le traitement d’image est excellent. On apprécie le niveau de contraste parfait propre à la technologie OLED ainsi que la très belle colorimétrie, sans calibration particulière.

Le traitement de mise à l’échelle est particulièrement performant grâce au nouveau processeur Alpha 9 de 8e génération. Les contenus HD et Full HD sont remarquablement bien upscalés en 4K. Il supporte les modes HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ, mais le HDR10+ manque à l’appel. Quant à l’audio, on a droit à deux haut-parleurs associés à un woofer pour une puissance totale de 40 watts et une compatibilité Dolby Atmos.

D’excellentes prestations pour le gaming

La série C5 peut compter sur la présence de quatre entrées HDMI 2.1 pour y brancher vos consoles, PS5 ou Xbox Series X. La dalle peut monter jusqu’à 144 Hz et les technologies VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) sont supportées. Le téléviseur est aussi compatible Freesync Premium d’AMD et G-Sync de Nvidia. Tout est réuni pour profiter de vos sessions de jeu de manière fluide et sans saccade.

Pour terminer sur l’interface, le système webOS 25 est une légère évolution où l’intelligence artificielle s’invite un peu plus dans le TV. À l’usage, l’interface est agréable à parcourir, fluide et réactif. Bien évidement, on trouve de nombreuses applications préinstallées, dont les plateformes de SVoD et d’autres téléchargeables. Et ce modèle profite du programme Re:New, qui promet 4 mises à jour du système sur 5 ans.

