La bonne affaire du jour, c’est ce nouveau TV 4K Philips Ambilight de 55 pouces (144 Hz) déjà en promotion

Vous avez comme projet de changer votre tĂ©lĂ©viseur ? Le nouveau TV The One 2025 de Philips se nĂ©gocie dĂ©jĂ avec 100 euros de moins. Une belle affaire pour profiter d’une ambiance unique.

Philips The One 55PUS9050 2025 // Source : site officiel

Philips Ă renouveler sa gamme de tĂ©lĂ©viseurs pour 2025 et la sĂ©rie The One en fait partie. La marque y intègre un système de rĂ©troĂ©clairage QLED, qui n’Ă©tait pas prĂ©sent sur les anciens modèles. Ce nouveau modèle ne manque pas d’atout entre son halo lumineux, sa compatibilitĂ© avec la plupart des normes vidĂ©os et sa connectique HDMI 2.1. La bonne nouvelle, c’est qu’il profite dĂ©jĂ de 100 euros de rĂ©duction.

Les avantages du Philips The One 55PUS9050 2025

Une dalle QLED de 55 pouces avec la technologie Ambilight

Une compatibilité 4K HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Une connectique HDMI 2.1 et des fonctionnalités gaming (ALLM et VRR)

Disponible en prĂ©commande Ă 999,99 euros, le tĂ©lĂ©viseur Philips The One 55PUS9050 2025 se nĂ©gocie Ă 899,99 euros sur le site de la Fnac et celui de Darty grâce au code PHILIPS100. L’offre est valable jusqu’au 25/05.

Prix affiché une fois le code PHILIPS100 appliqué // Source : fnac.com

Du QLED + Ambilight : le bon combo

Une fois dĂ©ballĂ©, le tĂ©lĂ©viseur 55PUS9050 affiche des bordures quasi inexistantes, qui ne font que renforcer l’immersion dans les contenus visionnĂ©s. C’est la technologie Ambilight qui vient dĂ©cupler l’immersion, grâce Ă un jeu de LEDs disposĂ© Ă l’arrière et autour du tĂ©lĂ©viseur. Le halo de lumière projetĂ© s’adapte aux couleurs du programme visionnĂ©. Il est tout Ă fait possible de l’utiliser comme lumière d’appoint, de la couleur de votre choix, afin de transformer votre coin TV en un coin cosy.

Ce modèle 2025 présente une dalle 4K de 55 pouces qui nous fait profiter de tous les avantages du Qled, une technologie d’affichage qui offre de beaux contrastes et des images bien détaillées. Le téléviseur offre une bonne qualité d’image grâce à sa définition 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels). S’ajoute cela les compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. L’expérience sonore est correcte, mais il vaut mieux ajouter une barre de son.

Un très bon compagnon de jeu

Ce téléviseur va aussi plaire aux joueurs et aux joueuses. Il se dote d’une connectique HDMI 2.1 qui autorise la 4K@120 FPS. Il est particulièrement adapté aux consoles next-gen (la PS5, la Xbox Series S/X et même à un PC). On y retrouve aussi les modes ALLM et VRR pour profiter d’une expérience en jeu fluide et sans latence pour jouer dans les meilleures conditions possibles. Philips ne s’arrête pas là et propose une dalle avec un rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 144 Hz.

Enfin, ce modèle s’appuie sur Titan OS, le système d’exploitation maison de la marque. Une interface proche de Google TV, qui propose une variété d’applications préinstallées et la possibilité d’en télécharger d’autres, comme les applications de streaming les plus populaires. Les compatibilités avec Google Assistant, et Amazon Alexa sont aussi de la partie pour profiter du contrôle vocal.

Si la technologie OLED vous plaît davantage, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED du moment.

