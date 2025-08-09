Xgimi MoGo 4 Laser : ce nouveau vidéoprojecteur avec batterie intégrée et qui tient dans la main est déjà en promotion chez Boulanger

Le Xgimi MoGo 4 Laser est un vidéoprojecteur qui combine puissance lumineuse et compacité. Cette nouvelle référence vaut 799 euros, mais grâce à cette offre Boulanger, elle tombe à 729 euros.

Xgimi MoGo 4 Laser // Source : site officiel

Xgimi a attendu très peu de temps pour présenter le successeur du vidéoprojecteur nomade MoGo 3 Pro que l’on a noté 8/10 dans nos colonnes. La nouvelle série MoGo compte deux modèles, dont le MoGo 4 Laser. Il s’agit de la version haut de gamme qui intègre une source Laser, comme son nom l’indique. Il bénéficie de technologies plus avancées que le MoGo 4 LED et jouit aujourd’hui de 70 euros de remise immédiate.

Que propose le Xgimi MoGo 4 Laser ?

Un vidéoprojecteur portable qui pivote à 360 °

Avec la technologie triple laser

Et batterie intégrée

Le Xgimi MoGo 4 Laser est sorti au prix de 799 euros mais chez Boulanger, il revient à 729 euros grâce à 70 euros de remise au panier.

Une conception ingénieuse

Le Xgimi MoGo 4 Laser fait partie de ces vidéoprojecteurs à emporté dans un sac à dos et simple à déplacer. Pas plus volumineux qu’un thermos et pesant seulement 1,31 kg, il se fond parfaitement dans votre intérieur et peut trôner sur une étagère sans problème avec sa silhouette minimaliste et son coloris argenté.

Il est aussi parfait pour regarder sa série préférée directement sur son plafond grâce à son support ajustable à 360 degrés. Il s’oriente facilement selon vos envies tout en garantissant une mise au point automatique rapide et efficace.

Vous pourrez même vous accorder une session en plein air, puisque ce modèle intègre une batterie, qui lui confère d’ailleurs une autonomie de 2 heures et 30 minutes, promet la marque. Il même possible d’y brancher une batterie externe pour prolonger encore un peu le plaisir.

Une belle image lumineuse

Son petit format ne l’empêche toutefois pas d’assurer de bonnes performances. Il est capable de projeter des images en Full HD jusqu’à 200 pouces et utilise une source Laser avec une luminosité de 550 Lumens (450 Lumens pour la version LED). On a ainsi une palette de couleurs plus étendues, des images riches et dynamiques.

L’appareil peut aussi se transformer en enceinte connectée avec ses haut-parleurs de 6W signés Harman Kardon ou en lumière d’ambiance grâce à l’utilisation de filtres magnétiques.

Enfin, il marque des points grâce à son intégration Google TV qui donne naturellement accès aux applications du Play Store. On pourra ainsi profiter d’une interface claire, qui fournit même des propositions personnalisées en fonction de votre profil. La fonction Chromecast, qui permet de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette, sera aussi de la partie, de même que Google Assistant.

Nous n’avons pas eu l’occassion de tester ce modèle, mais vous pouvez découvrir notre test sur la version LED du Xgimi MoGo 4.

Si vous souhaitez comparer le Xgimi MoGo 4 Laser avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs.

