Ce nouveau petit TV 4K connecté avec batterie intégrée voit son prix chuter chez Boulanger

Après les téléviseurs tableaux, on a droit aux TV montés sur roulettes qui se déplacent au gré des envies chez soi et même en dehors. Si ce concept vous plaît, vous pouvez vous tourner vers le Thomson Go Plus qui passe de 999 euros à 849 euros aujourd’hui.

Thomson Go Plus // Source : site officiel

En concevant le Go Plus, Thomson fait dans l’original. Il s’agit d’un petit écran connecté de 32 pouces fonctionnant sous Android TV qui est installé sur un pied réglage en hauteur, en inclinaison et dont la base montée sur roulettes contient une batterie permettant de regarder des programmes pendant plusieurs heures et de le déplacer partout chez soi. Une solution mobile et polyvalente dont le prix est plus intéressant avec cette offre Boulanger.

Le Thomson Go Plus, c’est quoi ?

Un TV monté sur pied à roulettes avec une batterie de 9 500 mAh intégrée

Un écran 4K de 32 pouces tactile

Fonctionne sous Android TV

Affiché à 999 euros, le Thomson Go Plus peut vous revenir à 849 euros grâce à une ODR de 100 euros et une réduction de 50 euros (valable jusqu’au 26/05) qui s’applique dans le panier, sur le site Boulanger.

Source : boulanger.com

Un concept original

Le Thomson Go Plus est un appareil hybride entre une smart TV et une tablette géante, dont l’écran tactile peut pivoter à 90 degrés pour passer du mode paysage au mode portrait, s’incliner et s’ajuster en hauteur. Ajoutez à ça que sous la base du pied sur lequel il est monté, il y a des roulettes qui permettent de le transporter facilement de pièce en pièce.

Cela lui offre une très grande liberté de déplacement et permet ainsi de le faire passer facilement d’une pièce à une autre, voire d’en profiter à l’extérieur par beau temps. Il a été pensé pour s’adapter à de nombreuses situations du quotidien : dans la cuisine, vous pouvez vous en servir pour diffuser une recette vidéo. Dans un bureau, il peut servir de second moniteur ou encore l’utiliser pour une séance de fitness, ou dans votre bain devant une bonne série.

De la 4K sur un petit écran connecté

Passionnés d’images de (très) haute qualité et adeptes de grands téléviseurs, il faudra passer votre chemin. Ici, le Thomson Go Plus propose une petite dalle LCD de 32 pouces, qui affiche une définition 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels).

Ce modèle fonctionne sous Android TV, offrant ainsi l’accès à de nombreuses applications de streaming comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Il est également possible de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette via le protocole Chromecast. Pour terminer, fonctionnant sans fil, il dispose de 4 heures d’autonomie, d’après la marque. Ce qui permet de regarder un film sans interruption. Quant à la recharge, elle s’effectue en 3 heures via le pied.

