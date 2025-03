La Huawei Watch GT 5 voit son prix chuter sous les 200 €, et s’accompagne d’écouteurs offerts

Élégante, solide et bourrée de capteurs, la Huawei Watch GT 5 est une montre connectée précise et idéale pour les sportifs. Actuellement, on la trouve à 199,99 euros au lieu de 249,99 euros sur le site officiel de la marque, avec en plus des écouteurs sans fil Huawei FreeBuds 5i offerts.

La Huawei Watch GT 5. // Source : Huawei

Dévoilée en septembre dernier aux côtés d’une version Pro, la montre connectée Huawei Watch GT 5 présente plus d’un atout. La marque a notamment vanté sa capacité à fournir des données plus précises que celles des modèles précédents. Stylée, bien résistante et complète, cette tocante bénéficie actuellement d’une réduction de prix de 50 euros. Et ce n’est pas tout : des Huawei FreeBuds 5i sont offerts pour l’achat de cette montre.

Les points forts de la Huawei Watch GT 5

Une grande dalle Amoled avec Always-On

Le nouveau capteur de fréquence cardiaque TrueSense

Une autonomie de 7 jours

Lancée à 249,99 euros, la Huawei Watch GT 5 est aujourd’hui disponible en promotion à 199,99 euros sur le site officiel de Huawei. Une paire d’écouteurs sans fil Huawei FreeBuds 5i, d’une valeur de 59,99 euros, est par ailleurs offerte ici.

Une montre élégante et solide

La Huawei Watch GT 5 est une montre connectée au design particulièrement élégant, qui se rapproche même de celui d’une montre horlogère classique, notamment avec ses cadrans comportant des aiguilles. Elle est par ailleurs dotée d’un boîtier en acier inoxydable, mais la version Pro fait mieux avec son corps en titane et son verre saphir pour protéger l’écran. La GT 5 est heureusement bien solide : certifiée 5 ATM et IP68, elle peut résister à une pression équivalant à 50 mètres de profondeur ainsi qu’aux éclaboussures et à la transpiration.

Elle intègre également une dalle Amoled de 1,32 pouce compatible avec le mode Always-On et qui renferme un capteur de luminosité. Un écran sur lequel on peut d’ailleurs, dorénavant, répondre aux messages reçus en notifications à l’aide d’un clavier tactile.

Des données plus précises

Comme toute bonne montre connectée, la Huawei Watch GT 5 embarque de nombreux capteurs permettant de mesurer votre fréquence cardiaque ou la saturation en oxygène dans votre sang (SpO2), d’analyser la qualité de votre sommeil ou encore de suivre votre cycle menstruel. Elle renferme aussi et surtout la nouvelle génération de capteur de fréquence cardiaque TrueSense de la marque. Ce dernier utilise trois LEDs et est censé offrir des mesures 15 à 20 % plus précises pour le sommeil, la fréquence cardiaque ou le stress.

Idéale pour les sportifs, cette montre connectée prend également en charge plus de 100 modes d’entraînement. Les amateurs de course à pied et de cyclisme auront de leur côté droit à des itinéraires créatifs grâce à l’application RouteDraw ou encore à des recommandations d’itinéraires populaires. Enfin, côté endurance, la marque promet 5 jours d’utilisation standard et une autonomie maximale de 7 jours. Avec l’Always-On activé, l’autonomie est limitée à 3 jours.

