LG Gram 17 : cet ultrabook tout léger sous Intel Core Ultra 7 est bradé pendant le Black Friday

Mis à jour cette année avec notamment l’intégration d’un Intel Core Ultra 7, le LG Gram 17 reste encore et toujours l’un des PC portables les plus légers du marché, malgré sa grande diagonale et sa configuration vorace. S’il vous fait de l’œil, sachez que pendant ce Black Friday, on le trouve à 1 099,99 euros au lieu de 1 999,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Vous pensiez qu’un PC portable équipé d’un grand écran, de 17 pouces par exemple, et de composants récents et très performants devait forcément être lourd et imposant ? Avec sa gamme Gram, LG compte bien vous faire changer d’avis. Son modèle Gram 17, réactualisé cette année avec un récent processeur Intel Core Ultra 7, a beau être doté d’une configuration bien puissante, il pèse toujours moins de 1,4 kg. Un modèle hyper pratique à transporter, donc, qui bénéficie, pendant le Black Friday, d’une grosse réduction de 900 euros.

Les points forts du LG Gram 17

Un ultrabook de 1,35 kg

Une dalle IPS WQXGA de 17 pouces

Un combo Intel Core Ultra 7 + 32 Go de RAM + SSD de 1 To

Auparavant affiché à 1 999,99 euros, le LG Gram 17 est désormais proposé à 1 099,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Grande dalle, poids plume

1, 2 ou 10 To de stockage dans le Cloud, à vie Marre de recevoir des messages d’espace de stockage dans le Cloud saturé ? Avec pCloud, vous ne payez qu’une fois et vous disposez de 1, 2 ou 10 To d’espace de stockage dans le Cloud, à vie.

Difficile de commencer une présentation du LG Gram 17 sans mentionner son principal point fort, qui est d’ailleurs inscrit dans son nom : son poids plume. Cet ultrabook pèse en effet seulement 1,35 kg, il est ainsi très facilement transportable en déplacement, et donc idéal pour les travailleurs nomades ou les étudiants. Il se démarque aussi par son design particulièrement fin : l’épaisseur de l’ensemble ne dépasse pas les 17,8 mm. Sa légèreté et sa finesse ne le rendent toutefois pas plus fragile que les autres laptops, bien au contraire. Il a même été soumis à des tests réalisés conformément à des normes militaires rigoureuses, c’est dire.

Par ailleurs, ce modèle a beau être tout léger, il embarque tout de même une dalle imposante de 17 pouces au format 16:10, une diagonale idéale pour les travailleurs qui ont besoin d’une grande surface pour afficher divers documents côte à côte. Il affiche également une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, soit l’assurance de profiter d’images bien détaillées. La technologie IPS est aussi de la partie pour offrir des angles de vision bien ouverts. Et pour ne rien gâcher, l’écran couvre 99% de l’espace DCI-P3 : la palette de couleurs affichées est donc très étendue. On aurait tout de même aimé que cet écran soit OLED comme sur d’autres modèles de la gamme, plus petits.

Une belle puissance au rendez-vous

Le LG Gram 17 en a dans le ventre. Dans ses entrailles, on trouve tout à d’abord un récent processeur Intel Core Ultra 7 155H, dont la fréquence turbo maxi culmine à 4,80 GHz, et qui est ici épaulé par 32 Go de RAM LPDDR5, pratique pour gérer efficacement le multitâche. Le SSD NVMe de 1 To met de son côté à disposition une énorme capacité de stockage, et promet des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine, des applications ou des logiciels compliqués. Autant dire qu’avec une telle configuration, le LG Gram 17 est capable de nous faire profiter d’une fluidité exemplaire, y compris pour du montage vidéo ou photo, soit des tâches plutôt gourmandes en ressources. Cependant, ce LG Gram 17 n’a pas vraiment vocation à être utilisé pour du gaming, puisqu’il est dépourvu de carte graphique dédiée, même si son contrôleur Iris Xe Graphics est capable de faire tourner quelques titres légers.

Enfin, le LG Gram 17 renferme une batterie de 77 W, qui lui permet en théorie de tenir toute une journée de travail, mais cela variera évidemment en fonction de vos usages. Et côté connectivité et connectique, cet ultrabook prenant en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.1 est doté de deux ports USB 3.2 Gen 2, un port HDMI, deux ports Thunderbolt 4 et un lecteur de carte microSD.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du LG Gram 17 de 2022, avec toutefois une autre configuration.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs ordinateurs portables 17 pouces en 2024 ?

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui précède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.