Quels sont les meilleurs PC portables 17 pouces en 2021

Pas envie de vous encombrer avec une tour, mais vous aimez avoir un grand écran ? Les PC portables grand format sont là pour vous. Avec leurs écrans de 17 pouces, ces machines sont polyvalentes.

Les meilleurs ordinateurs portables 17 pouces en 2021

Autrefois très populaire, le bon vieux « PC multimédia » a perdu depuis une dizaine d’années de sa superbe aux profits d’ordinateurs portables de plus en plus fins et compacts. Tout le monde n’a cependant pas besoin d’un laptop le plus nomade possible. Si votre PC ne sort jamais de chez vous un grand écran sera un vrai plus au quotidien, que ce soit pour travailler ou profiter de vidéos confortablement.

Nous avons donc choisi pour vous les meilleurs PC portables 17 pouces du marché, en concentrant toutefois notre sélection sur les produits relativement abordables, avec une limite haute autour des 1000 euros. Si la plupart des produits choisis ici sont bien dotés en termes de connectique, vous pourriez avoir besoin de plus de ports, pour cela on vous recommande la lecture de notre guide dédié aux hubs USB-C.

Si vous avez un besoin précis pour votre PC portable, retrouvez nos comparatifs spécialisés :

Acer Aspire 5 (A517-52) L'équilibre à petit prix

La série Aspire d’Acer est connue pour proposer des rapports à l’excellent rapport qualité-prix et cet Aspire 5 A517 ne fait pas exception à la règle. Vu le tarif il a bien fallu faire compromis et le châssis en plastique est le premier d’entre eux. La finition est passable sans plus.

On apprécie en revanche la connectique plutôt bien fournie, même si un second connecteur USB-C n’aurait pas été un luxe. Le clavier rétroéclairé propose un pavé numérique compact et offre un toucher correct. On regrette en revanche la relative petite taille du touchpad. La dalle IPS Full HD choisie déçoit. Elle est non seulement mal calibrée, mais aussi peu lumineuse…

Les choses sont en revanche nettement plus convaincantes du côté des performances grâce à l’adoption d’un i5-1135G7 et d’une GeForce MX350. Couplé à 8 Go de mémoire vive et 512 Go de SSD il permet d’obtenir des performances CPU solides et même de jouer à des jeux légers dans de bonnes conditions. Pour ce qui est de l’autonomie, comptez environ 6 heures, dommage toutefois que le chargeur ne soit pas USB-C.

Malgré un écran décevant, l’Acer Aspire 5 A515 séduit par son rapport performances-prix très intéressant. Si votre budget est limité et que vous faites surtout de la bureautique, vous trouverez difficilement mieux.

Dell Inspiron 17 7706 Le meilleur affichage

Si les formats hybrides sont généralement réservés aux PC les plus compacts, ils existent également sur de grandes diagonales. Dell nous en fait la démonstration avec sa dernière génération d’Inspiron 7000. Disons-le tout de suite : la double charnière n’est pas utilisable en mode tablette, l’ordinateur étant tout simplement trop lourd pour cela. En revanche, le mode tente pourra lui se montrer utile pour regarder un film ou partager des contenus.

La finition tout alu est soignée, Dell nous livre ici un PC élégant et bien fini, avec un grand clavier rétroéclairé. On est en revanche un peu déçus par le peu de connectique disponible. On trouve en effet seulement trois ports USB (dont un USB-C), une sortie HDMI et un lecteur SD.

L’écran QHD tactile est le grand point fort de ce modèle. Outre sa finesse d’affichage, il offre des bords très fins, une bonne luminosité et des couleurs correctement calibrées. Dommage toutefois que la dalle tactile souffre de reflets très visibles. Avec ses 4 cœurs, le Core i5-1135G7 n’est pas la puce la plus puissante du marché, mais elle offre des performances plus que solides pour un usage multimédia. L’autonomie est solide puisque l’on dépasse sans soucis les 7 heures d’utilisation.

Dell nous livre ici un PC portable séduisant et équilibré. On lui reprochera toutefois un tarif catalogue un peu élevé à notre goût. Heureusement, on le trouve régulièrement en promo autour de 1000 euros.

Acer Nitro (AN517-52) Si vous avez besoin de puissance

Envie d’un grand portable un peu plus musclé que la moyenne ? Cet Acer Nitro pourra vous intéresser. Bien qu’il fasse techniquement partie de la gamme gaming du constructeur, ses forces n’intéresseront pas que les gamers. Premier constat, il est étonnamment sobre pour un produit gaming, seul le rétroéclairage coloré des touches trahissant ses origines.

Si le châssis tout plastique ne marque pas les mémoires, il est solide et bien rigide. La connectique est de son côté adéquate, l’on regrette l’absence de DisplayPort. La dalle Full HD est de son côté médiocre, si l’on apprécie le choix de l’IPS, le manque de luminosité est en revanche gênant au quotidien. La double charnière est de son côté franchement inutile au vu du gabarit de l’engin.

Mais là où l’Acer Nitro sort du lot, c’est grâce à sa configuration. Il embarque un Core i5 récent et surtout une RTX 3060. Si cela lui permet logiquement de jouer en Full HD dans d’excellentes conditions, cette puissance pourra aussi bien être utilisée pour n’importe quelle autre tache. On pourra ainsi faire de la création 3D sans le moindre souci.

L’autonomie d’un peu plus de 5 heures en bureautique est correcte pour ce genre de PC, mais il ne faudra pas trop s’éloigner du bloc d’alimentation pour les tâches plus gourmandes.

Que ce soit pour le joueur occasionnel ou celui qui a besoin d’une bonne puissance de calcul, cet Acer Nitro est un excellent choix, on trouve difficilement plus performant à ce prix.

Lenovo IdeaPad 3 17ALC6 L'endurant

Renommé pour ses gammes professionnelles, Lenovo propose également des laptops d’entrée de gamme séduisants. Cet IdeaPad 3 s’inscrit dans cette tradition avec un look très sobre soigné. Dommage que la finition laisse un peu à désirer, des plastiques de meilleure qualité n’auraient pas été un luxe. On apprécie aussi les bords d’écran étonnamment fins qui le rendent plutôt compact pour un 17 pouces.

Le clavier en revanche aurait pu faire l’objet de plus d’attentions. Il est trop flexible et les touches elles-mêmes manquent un peu de profondeur. On n’aurait pas non plus refusé un touchpad un plus spacieux. Bon point toutefois au bouton power qui sert aussi de lecteur d’empreintes.

L’écran est sans surprise assez moyenne avec une définition de 1600 x 900 pixels et une luminosité un peu faible. On n’ira pas faire de retouche avec non plus, mais pour de la bureautique c’est plus que suffisant. Le choix d’un processeur Ryzen 5500U et ses six cœurs lui permet d’afficher des performances plus que correctes. Côté mémoire, on aura 8 Go de RAM et un SSD NVME de 512 Go. L’autonomie est plus que satisfaisante avec près de 9 heures sur une charge.

S’il ne vient pas révolutionner le marché, l’IdeaPad 3 est une bonne option pour les petits budgets.

Avant d’acheter un PC 17 pouces

Quels sont les avantages d’un PC portable 17 pouces ?

La principale force d’un ordinateur portable grand format est avant tout sa taille d’écran. Un affichage plus grand sera plus confortable, que ce soit pour travailler, regarder des vidéos ou même jouer. On apprécie aussi la présence de clavier plus grand, intégrant le plus souvent un pavé numérique. Pratique si vous passez de longues heures devant Excel.

AMD ou Intel, quel processeur choisir ?

Autrefois chasse gardée d’Intel, le marché des PC portables s’est diversifié grâce au retour en force d’AMD. Avec ses Ryzen 4000 puis 5000, le constructeur rivalise voir dépasse son concurrent direct en termes de performances. Et cerise sur le gâteau, AMD réussit ce tour de force en gardant une consommation basse et des tarifs très agressifs.

Si les constructeurs ont pris leur temps pour intégrer des solutions AMD dans leur PC le mouvement est désormais lancé. Et si la 11e génération de processeurs Intel a un peu limité les dégâts pour le fondeur, force est d’avouer que la concurrence fait désormais rage dans l’univers des PC portables.