Test du Honor MagicBook Pro 16 (2024) : un très bon rapport qualité / prix

Le Honor MagicBook Pro 16 revient en cuvée 2024 propulsé par l’Intel Core Ultra 5 125H. De quoi lui permettre une petite optimisation pour l’avenir.

Honor gagnerait à être plus connu. Depuis sa séparation de la firme Huawei, le petit enfant est devenu grand, et a réussi à créer une gamme d’ordinateurs portables particulièrement intéressants qui se place sur bien des secteurs.

Avec le MagicBook Pro 16 de 2024, nous touchons à nouveau le plus grand public possible tout en offrant des fonctionnalités véritablement modernes.

Fiche technique

Modèle Honor MagicBook Pro 16 (2024) Dimensions 354 mm x 19,9 mm Définition 3072 x 1920 pixels Technologie d’affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core Ultra 5 125H Puce graphique (GPU) intel Iris Xe Mémoire vive (RAM) 24 Go Mémoire interne 1024 Go Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1,79 grammes Profondeur 242 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Honor pour ce test.

Design

Honor a toujours été un grand défenseur des designs les plus sobres et modernes possibles. Ce MagicBook Pro 16 s’inscrit parfaitement dans cette direction, avec un format 16 pouces simpliste dans un châssis en métal bien construit. Des coins arrondis, un logo effet miroir centré comme seul grand marqueur d’appartenance, une épaisseur de 1,99 cm qui est dans la moyenne de ce que l’on attend pour ce format, et même un poids de 1,79 kg maîtrisé sans être affriolant.

Crédit photo : OtaXou

Le MagicBook Pro 16 de 2024 a quelque part exactement la tête d’un ordinateur portable moderne que l’on imaginerait dans toutes les maisons du monde. Une sorte de produit « prêt pour photoshoot Ikea », dans le bon sens du terme puisque ce dernier vise effectivement le plus grand public possible. Et il le fait très bien : tout est très propre et accueillant.

Clavier et pavé tactile

Ce format « moyen » permet à l’ordinateur portable d’intégrer des switchs ciseaux plus performants que la moyenne des ultrabooks. Nous avons ici des touches confortablement espacées, avec un pavé numérique de l’exacte même taille que le reste (ce qui est rare), mais surtout une course plutôt grande pour un ordinateur portable de 2024. Le confort de frappe est vraiment là.

Crédit photo : OtaXou

A contrario… Le pavé tactile est vraiment dérangeant. S’il est d’une diagonale très large et que sa glisse est plutôt bonne, on regrettera un clic incroyablement audible qui résonne dans le vide du châssis pour un bruit atroce. Il rappelle la qualité de construction d’appareils d’entrée de gamme du début 2010, ce qui est très éloigné des standards modernes. Bien centrer le pavé tactile aurait également été un plus.

Connectique

On retrouve à gauche de l’appareil un port Thunderbolt 4, un port USB-C 3.2 Gen 1, et une prise combo jack. Enfin, à l’arrière, nous avons deux ports USB A 3.2 Gen 1, et un port HDMI 2.1. Pas de connectique à droite.

Pour un appareil de 16 pouces, le MagicBook Pro 16 de 2024 n’offre pas la plus grande sélection de ports. On aurait par exemple aimé retrouver deux ports Thunderbolt 4, ou un lecteur de cartes SD en plus. Mais il faut aussi avouer que pour une utilisation bureautique, cette sélection est largement suffisante.

Webcam et audio

Bon… Le capteur 1080p intégré au MagicBook Pro 16 de 2024 est assez… désastreux, soyons honnêtes. L’image parle d’elle-même : même en ignorant les standards de l’année qui ont largement grimpé en qualité, la caméra serait tout de même considérée comme mauvaise. Et ce même pour de la vidéoconférence.

L’expérience audio est plus ou moins du même acabit. C’est souvent l’un des sacrifices admis par les marques cherchant à baisser les coûts, et Honor ne fait pas exception. Le volume monte haut, mais sature très vite, quand toutes les fréquences paraissent étouffées. C’est mauvais, mais au moins, c’est bruyant ? C’est un peu la conclusion à l’usage.

Écran

Le Honor MagicBook Pro 16 de 2024 intègre une dalle IPS LCD de 16 pouces de diagonale, supportant une définition maximale de 3072 x 1920 pixels, soit un ratio 16:10. Cette dernière est compatible avec un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz.

Crédit photo : OtaXou

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous retrouvons une couverture en volume de 147,6% de l’espace sRGB pour 104,6% de l’espace DCI-P3. La luminosité maximale est mesurée à un excellent 573 cd/m², rendu d’autant meilleur part le bon traitement anti-reflet de la dalle. C’est un vrai plaisir. Le ratio de contraste de 1197:1 est également très bon pour de l’IPS LCD.

Crédit photo : OtaXou

Le delta E00 moyen est mesuré à 0,81, excellent, avec un écart maximal de 3,79 sur les tons bleus pour une température de couleurs moyenne de 6300K très proche de la norme attendue. Bref : tout est excellent ici pour de l’IPS LCD. C’est le plus grand point fort de l’appareil.

Logiciel

Windows, bien sûr, avec à son centre le logiciel Honor « gestionnaire PC » qui permet théoriquement de régler plus finement son appareil. Il faut avouer que le tout manque en vérité de précision, et les deux modes d’utilisation qui sont véritablement réglables ne sont pas particulièrement bien expliqués.

Non, l’atout théorique des ordinateurs Honor est la possibilité d’interconnecter tous ses appareils de la marque, particulièrement ses smartphones. Ceci étant dit, il s’agit ici d’applications simplistes comme Notes qui sont généralement déjà sauvegardées en cloud peu importe le service utilisé… Ce n’est donc pas une si grande killer feature. Sympathique, mais pas indispensable.

Performances

Le Honor MagicBook Pro 16 de 2024 est propulsé par l’Intel Core Ultra 5 125H, la première génération de SoC Intel Core Ultra qui propose 14 cœurs — 4 performances, 8 efficients et 2 ultra efficients — pour une fréquence turbo maximale de 4,5 GHz. Il est couplé à 24 Go de RAM LPDDR5X à 6400 MHz, et un stockage de 1 To en PCIe 4.0 séparé en deux partitions par défaut.

Benchmarks

Bon… Le Core Ultra 5 125H n’est pas aujourd’hui le SoC le plus enthousiasmant, particulièrement après avoir connu la dernière génération d’AMD ou l’arrivée de Qualcomm sur le marché des PC Windows. Ceci étant dit, des scores de 747 points en multi core pour 96 points en single core sont aujourd’hui toujours très bons pour la grande majorité des utilisateurs, particulièrement en bureautique. La fluidité à l’usage sera là.

Si Honor met en avant son MagicBook Pro 16 comme un ordinateur portable prêt pour le gaming, nous devons calmer ses ardeurs. Il ne s’agit que de la première génération de la partie graphique Intel Arc, qui n’a pas particulièrement brillé par sa puissance ou sa compatibilité. À 2810 points sur Steel Nomad Light, nous savons d’emblée qu’il faudra se focaliser sur du 720p en réglages bas, mais il est vrai que des jeux légers tourneront sans souci.

La partie NPU, grande nouveauté des Core Ultra, est toujours à la traîne sur cette première génération à 292 points sur Intel OpenVINO en précision float16. C’est trois fois moins que le Snapdragon X Elite en calculs entiers pour un score final de 538 points, mais c’est déjà quelque chose pour les petits usages IA type flou de profondeur sur la webcam.

Côté création, ça n’est pas non plus formidable. La partie Arc du Intel Core Ultra 5 tient bien sur la modification de photos et les petits montages, mais ne vous imaginez pas gérer votre dernier court-métrage dessus. C’est honorable, en somme.

Bref… Nous sommes sur le Core Ultra 5 de première génération, quoi. Un SoC décevant dans le contexte de la rivalité des fondeurs, mais qui reste très habile à l’usage. En prime, Honor n’a pas lésiné sur la vitesse de stockage, un point remarquable puisque nombreux sont ceux qui font des économies sur ce point.

Refroidissement et bruit

Honor gère assez bien le refroidissement du MagicBook Pro 16. Au châssis, on retrouve une température maximale de 45°C alors que la plus grande majorité des ordinateurs x86 atteignent facilement les 55°C. Les ventilateurs savent rester discrets, sauf lorsqu’il s’agit d’accélérer des tâches graphiques comme le jeu vidéo ou le montage vidéo. Dès lors, ils deviennent très audibles. Toutefois, la solution est honnête et peu dérangeante.

Autonomie

Le Honor MagicBook Pro 16 de 2024 intègre une large batterie de 75 Wh, somme toute assez standard pour ce format de 16 pouces. Le bloc d’alimentation de 65W est fourni et fonctionne en USB-C grâce à la norme Power Delivery.

Crédit photo : OtaXou

Dans un usage bureautique, connecté au Wi-Fi avec la luminosité réglée à 50%, nous trouvons un usage entre 9 et 10 heures de l’ordinateur avant qu’il ne jette l’éponge. C’est plutôt bon pour ce genre d’ordinateurs, particulièrement en considérant sa catégorie de prix. Nous ne sommes certes pas sur les derniers records des ultrabooks, mais ce n’est pas exactement ce que vise cet ordinateur.

Prix et disponibilité

Le Honor MagicBook Pro 16 de 2024 est d’ores et déjà disponible en France dans une configuration unique vendue à 999,90 euros.