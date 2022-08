Test du LG Gram 17 (2022) : aussi léger en main que sous le capot

Le LG Gram 17 revient avec un nouveau modèle en 2022. La promesse est la même : une grande diagonale pour un poids impressionnant de légèreté. Est-elle une nouvelle fois tenue, sans sacrifices ?

La loi commune lorsque l’on achète un ordinateur portable est que plus la diagonale est grande, et plus l’ordinateur sera imposant. Naturellement, puisque la taille effective du matériel évolue, mais aussi sur le poids et les finitions. Généralement, les constructeurs en profitent pour mettre des configurations plus voraces et des systèmes de refroidissement plus efficaces. Chez LG, on a plutôt cru au fait de tout rendre léger et fin. Le LG Gram 17 en est probablement le meilleur exemple.

LG gram 17 (2022) Fiche technique

Modèle LG gram 17 (2022) Taille de l'écran 17 pouces Définition 2560 x 1600 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i7-1260P Puce Graphique (GPU) intel Iris Xe Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 512 Go Norme Wi-Fi Wi-Fi 6E Version du Bluetooth 5.1 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Dimensions 378,8 x 17,7 x 258,8 mm Poids 1350 grammes Indice de réparabilité ? 7,7/10 Prix 1 599 € Fiche produit Voir le test

LG gram 17 (2022) Design

Vous souvenez-vous encore du temps où les constructeurs feintaient sur l’aspect rectangulaire de leurs ordinateurs ? On se rappelle avec un petit sourire comme les PC portables de l’époque cachaient leurs rondeurs sous le châssis principal, faisant qu’une photo vue de haut laissait à penser que le rectangle était parfait… alors que sous sa robe se cachaient les parties les plus disgracieuses.

Le LG gram 17 est la preuve par A+B que cette époque est bien loin derrière nous. On se retrouve avec un corps presque unibody qui maintient ses lignes franches dans une coque en alliage de magnésium ultra légère aujourd’hui devenue signature du fabricant. Cependant, les anciens se souviendront des derniers Vaio de Sony, qui partageaient plus ou moins ces mêmes lignes. Tout est sobre, au point qu’il est difficile de souligner quoi que ce soit d’autre que le petit logo « gram » en effet miroir au dos. Seul problème : les traces de doigts ne s’effacent pas si facilement.

Ce qui est vraiment frappant est plus pragmatique qu’esthétique. LG a une nouvelle fois réussi à offrir un design ultra léger, à seulement 1,32 kg sur notre balance, qui est assez fou à prendre en main. On a vraiment l’impression d’être face à un ultrabook de 13 pouces des années 2015/2017, alors qu’il s’agit d’un 17 pouces. L’effet wahou ne s’amenuise jamais.

Clavier et pavé tactile

Qui dit 17 pouces dit clavier plein format et pavé tactile. Et sur ce point, pas de surprise : LG fournit bien tout ce que l’on attend, avec un clavier typique qui ne respire pas particulièrement la qualité, mais permet la légèreté de l’appareil. Comprenez bien ce dernier point : les touches ont une course plutôt banale, ni excellente, ni mauvaise, le pavé tactile est bien plein format… mais le corps en lui-même est si léger qu’il force un rebond étrange à l’usage. Ce n’est pas un souci, mais la sensation demandera un temps d’adaptation pour retrouver ses habitudes. Le seul point faible de ce clavier est sa touche Entrée au format américain, soit coupé en deux.

Le pavé tactile du LG gram 17 est quant à lui bien large et proprement centré sur le châssis de l’appareil. En verre et bien large, il est un bonheur à utiliser.

Connectique

Qui dit grand format dit connectique développée. Ici, on profite à gauche d’un port HDMI, deux ports USB C Thunderbolt 4 ainsi qu’un port combo jack. À droite, on retrouve 2 ports USB A 3.2 Gen2 ainsi qu’un port micro SD.

Le format 17 pouces attirant surtout les professionnels, il faut voir cette connectique sous cet angle. Et on peut dire que le LG gram 17 répond aux attentes, puisqu’il pourra se connecter à des tonnes de périphériques différents, modernes comme anciens, et à un projecteur très rapidement. Seule déception : le port carte SD, qu’on aurait aimé plein format plutôt que limité à la micro SD.

Webcam et audio

Le LG gram 17 dispose d’une webcam 1080p tout à fait basique, dans la moyenne de ce qu’il se fait. Elle a au moins l’avantage d’intégrer un capteur infrarouge afin d’être utilisée pour la reconnaissance faciale biométrique sous Windows 11.

Les haut-parleurs stéréo de l’ordinateur sont placés sous le châssis, le pire emplacement possible, et ça se ressent. Si les aigus sont plutôt moyens, les middles sont écrasés et les basses inexistantes. Vous ne retranscrirez pas votre musique préférée dans les meilleures conditions, mais regarder une petite vidéo sur le pouce ne posera pas de souci. Le port combo jack ainsi que la connexion Bluetooth 5.2 seront vos plus grands alliés.

LG gram 17 (2022) Écran

Le LG gram 17 profite d’un écran IPS LCD de 17 pouces en définition 2560×1600, soit un ratio de 16 h 10, avec un revêtement mate pour éviter les reflets. Cet écran n’est pas tactile et reste limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui n’est pas vraiment choquant sur un ordinateur professionnel de la sorte.

Sous notre sonde et grâce au logiciel DisplayCal, après avoir activé le « mode professionnel » dans les options de LG, on constate que la dalle couvre 145,7 % de l’espace sRGB, 100,4 % de l’Adobe RGB et 103,2 % de l’espace DCI P3. Ce avec une luminosité maximale relevée à 382 cd/m². En considérant que le constructeur promet 99 % du DCI P3 et une luminosité maximale de 350 cd/m², la parole est tenue.

C’est du côté des réglages colorimétriques que le LG gram 17 n’est pas forcément parfait. On mesure une température de couleurs moyenne de 6972K, soit plus froide que la norme vidéo recherchée, ainsi qu’un delta E00 moyen de 1,97 contre 1 recherché. L’écart n’est pas trop conséquent, et le ratio de contraste est excellent à 1497:1, mais quelques imperfections sur le rendu des bleus sont à relever.

L’un dans l’autre, tout cela reste d’excellentes qualités, et le LG gram 17 restera bien lisible en extérieur tout en fournissant des couleurs riches pour les créateurs. Les plus pointilleux pourront aisément recalibrer la dalle pour trouver la norme recherchée. La déception va au taux de rafraîchissement, qui mériterait d’être amélioré alors que les concurrents commencent à se pencher sur le 90, voire 120 Hz.

LG gram 17 (2022) Logiciel

Windows 11, certes. Mais l’application « LG Update & Recovery » fait partie des bons lorsqu’il s’agit de tenir à jour son ordinateur. Surtout, « LG Smart Assistant » est parmi les meilleurs outils développés pour rendre les configurations fines du LG gram 17 extrêmement lisible pour le commun des mortels. Il permet de définir son type d’activité pour revoir automatiquement, selon ces profils préconfigurés, les performances et la consommation de l’ordinateur ainsi que sa courbe de ventilation.

LG Glance est un autre logiciel intéressant développé par le constructeur. Celui-ci utilise la caméra embarquée de l’appareil pour développer toute une suite de petits services, comme la détection de présence ou le fait de changer facilement une fenêtre d’un écran à un autre. Cependant, le coût énergétique de laisser cette caméra allumée n’en vaut pas vraiment la chandelle. L’idée est séduisante cependant.

La véritable déception est de retrouver une nouvelle fois de nombreux logiciels publicitaires préinstallés, notamment McAfee qui s’amuse à ouvrir de grandes notifications pour ses offres. Sur un ordinateur premium de la sorte, on ne devrait pas avoir à désinstaller tant d’applications inutiles.

LG gram 17 (2022) Performances

Dans notre configuration de test, le LG gram 17 intègre l’Intel Core i7-1260P. Il s’agit du dernier SoC Intel de 12e génération que l’on retrouve principalement sur les ultrabook 13 pouces, qui intègre 4 cœurs Performance et 8 cœurs Efficient pour 16 threads, et peut turbo jusqu’à 4,7 GHz. Il est couplé ici à 16 Go de RAM LPDDR5 et 1 To de stockage en PCIe Gen 4.

Benchmarks généraux

Pas de souci notable concernant les performances du Core i7-1260P. Celui-ci nous offre bien des scores équivalents aux Zenbook 14 et Galaxy Book 2 Pro testés auparavant avec une configuration similaire, aussi bien en multi-core (1228) qu’en single core (7763) sur Cinebench R23 ou sur PCMark 10, où l’ordinateur fait un score de 5242 équivalents aux autres.

C’est surtout son intégration qui peut étonner. N’oubliez pas qu’ici, LG fait le choix de la légèreté et de la finesse avant tout. Il faut donc souligner que ce grand PC aura justement des performances équivalentes aux ultraportables de la catégorie 13 pouces, ce qui n’est pas forcément le but recherché instinctivement sur un grand format. Gardez donc en tête que le LG gram 17 se destine à ceux qui veulent un grand écran transportable facilement, et pas les bourreaux de travail.

Côté stockage, on peut noter que le SSD Samsung intégré ici et déjà vu dans une autre configuration ne fonctionne pas tout à fait à plein régime. Cependant, on peut comprendre ce léger sacrifice pour gérer la chauffe au maximum.

Refroidissement et bruit

Car oui, côté chauffe, le LG gram 17 est exemplaire. Malgré ce petit gabarit et un ventilateur à peine audible, il ne dépasse pas les 42 °C ressentis sur sa coque. Qui plus est, ces éléments sont loin de l’usager, faisant que l’ordinateur portable reste confortable en tout temps. Une excellente gestion thermique, donc.

LG gram 17 (2022) Autonomie

Le LG gram 17 profite d’une large batterie de 80 Wh, qui est rechargée par un bloc d’alimentation 65W en USB type C utilisant le standard Power Delivery. Comme toujours avec ce dernier, il vous sera donc possible d’utiliser n’importe quelle alimentation Power Delivery pour retrouver du jus, ce qui est la plus grande force de ce standard pour récupérer quelques pourcentages dans les pires situations.

LG promet jusqu’à 17,5 heures d’autonomie pour son PC portable. Dans les faits, sur une journée typique de travail d’un journaliste (un peu de YouTube, de la musique, des onglets à foison et la luminosité de l’écran réglée à 50 %), on comptera plutôt autour d’une dizaine d’heures. C’est déjà très bien et donne une pleine journée d’usage sans se faire peur.

Il est donc dommage que le constructeur fasse ses mesures à 150 cd/m² avec le Wi-Fi désactivé et uniquement en lecture vidéo, comme son site officiel le révèle en suivant les astérisques. LG, cet usage n’existait déjà pas vraiment auparavant et est encore moins pertinent à l’ère du streaming.

LG gram 17 (2022) Prix et disponibilité

Le LG gram 17 2022 est d’ores et déjà disponible à partir de 1599 euros (sur Amazon), pour notre configuration de test à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Il est possible d’augmenter la RAM jusqu’à 32 Go et la mémoire de stockage jusqu’à 2 To.

Attention à ne pas le confondre avec la configuration sous Intel de 11e génération, qui porte elle aussi la référence « 17Z90Q ».