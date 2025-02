Test de la Honor MagicPad 2 : une tablette avec accessoires qui vaut le détour

Voici la Honor MagicPad 2, une tablette plutôt abordable qui peut être accompagnée d’accessoires de productivité (clavier et stylet), ce qui la rend intéressante pour des étudiants, des travailleurs en déplacement et plus encore.

La Honor MagicPad 2 et sa boîte d’emballage // Source : Maximilien Herr

Cette tablette lancée à moins de 600 euros peut plaire à plus d’un. Elle est sur le papier très bien fournie, avec des caractéristiques plutôt haut de gamme, comme de l’OLED pour l’écran. Sans compter qu’elle ne se limite pas à sa carcasse, mais s’accompagne d’accessoires. On compte ainsi un stylet disponible pour une centaine d’euros et un clavier / coque de protection au même tarif.

Et, là encore, la force d’Honor est de proposer des produits à des tarifs plus bas peu de temps après leur sortie, avec différentes promotions. De cette façon, on dispose d’une tablette tout équipée pour environ 500 euros, selon les promotions du moment.

Design : classicisme

En termes de design, la Honor MagicPad 2 fait dans le classique, voire trop classique. On retrouve un écran de 12,3 pouces à l’avant, en dalle OLED. Tant qu’on est sur la face de l’appareil, parlons de ces bordures. Cela peut sembler étrange à dire, mais celles-ci sont trop fines !

Certes, les industriels du secteur cherchent à tendre vers l’écran aux bordures minimes, voire au morceau de verre en retirant intégralement les bordures. Seulement, une tablette doit pouvoir être maniée à deux mains, et il est préférable d’avoir des bordures pour éviter les appuis accidentels.

Face arrière de la Honor MagicPad 2 // Source : Maximilien Herr

Ayant testé une autre tablette récemment, la MatePad Pro de Huawei, je me suis amusé à faire la comparaison. Les bordures sont en réalité sensiblement similaires, le détail vient du design des tranches de cette Honor MagicPad 2. Celles-ci sont très plates sur le modèle d’Honor, contre un léger bombage sur celui de Huawei.

Ainsi, la tablette de Huawei nous invite à la saisir différemment, évitant ces appuis accidentels un peu trop fréquents. Cela relève sûrement du détail et dépendra de chacun. Toutefois, tentez de prendre en main le produit avant de l’acheter. C’est un problème que j’ai eu un peu trop souvent sur les différentes utilisations du modèle d’Honor.

Pour continuer sur le design, la face arrière vient en différents coloris, soit noir, soit Moonlight White. Nous avons reçu le modèle blanc, qui reproduit à l’arrière un motif cherchant à imiter le marbre. Ce n’est pas déplaisant, mais ce n’est pas saisissant non plus. Cependant, il est intéressant de noter que le coloris n’est qu’à l’arrière et que l’on retrouve des tranches grises.

Enfin, pour le design du module photo, il forme un cercle, ce qui n’est pas sans rappeler les smartphones de la marque chinoise. Honor ajoute un effet avec un piétement en métal. Le module accueille l’unique objectif et le flash. Beaucoup de froufrous pour pas grand-chose…

Clavier et stylet

La tablette nous a été fournie avec un clavier AZERTY et un stylet pour tester convenablement le produit. Il faut faire une petite manipulation sur le logiciel pour confirmer que l’on souhaite appairer les deux accessoires à la tablette.

Sur la plupart des tablettes, cela se fait tout seul, dès lors que les produits sont équipés (stylet au dos ou sur le dessus et clavier aimanté).

Une explication à cela pourrait venir de la conception du clavier. En effet, pour accrocher la tablette au clavier, celle-ci se clipse plutôt que de s’aimanter. C’est à la fois peu pratique, et nécessite sûrement cette connexion manuelle via Bluetooth. La double peine en somme.

Clavier de la Honor MagicPad 2 // Source : Maximilien Herr

Pour ce qui est du design de ce clavier, il est commode à utiliser. À une centaine d’euros en plein tarif, il n’y a qu’un clavier sur cet accessoire. Le trackpad est le grand absent, au détriment du stylet dont nous parlerons après. Le format de la tablette contraint l’espace disponible, les touches peuvent ainsi sembler légèrement petites. Par ailleurs, celles-ci proposent une frappe correcte, sans révolutionner le concept. Au tarif proposé, c’est honnête.

Pour ce qui est du stylet, même remarque, celui-ci doit être appairé en Bluetooth, plutôt que via une connexion transparente. Il est proposé à 100 € également, et manque cruellement d’un bouton physique sous le pouce. On doit utiliser l’index sur le dessus, avec un double tap tactile pour passer de l’outil en cours à la gomme. Avec un bouton physique, vous pouvez plus facilement utiliser le pouce et vous avez un retour direct pour savoir si vous avez bien appuyé. Le tout tactile n’est pas l’idée du siècle…

Stylet de la Honor MagicPad 2 // Source : Maximilien Herr

Un écran correct, mais qui ne brille pas (littéralement)

L’écran de cette Honor MagicPad 2 dispose d’une fiche technique corsée. Presque 90 % de taux d’occupation, une luminosité maximale à 1600 nits annoncée, 144 Hz, une définition de 1920 x 3 000 pixels et de l’OLED. Que rêver de mieux ? Peut-être des promesses tenues, ce serait un bon point de départ.

En effet, à l’utilisation, la luminosité de cet appareil ne brille pas. En SDR, on obtient un pic de luminosité sur un fond blanc à 590 nits. C’est légèrement faible pour une utilisation sans accroc dans un environnement lumineux. Le pic annoncé à 1600 nits est loin d’être atteint.

Ecran éteint de la Honor MagicPad 2 // Source : Maximilien Herr

Tout du moins faut-il basculer en HDR avec une surface de seulement 10 % de l’écran allumé en blanc pour obtenir péniblement 1300 nits. C’est assez faible, et la tablette semble vraiment jouer sur des conditions optimales pour aller au maximum de ses capacités.

À l’utilisation, on pourra ressentir un manque de luminosité si le soleil est au beau fixe, par exemple. Au-delà de la luminosité, la fidélité des couleurs est à peu près au rendez-vous. On obtient un score de près de 4 pour le DeltaE dans le mode « couleurs vives ». Il est possible de diminuer à 3,25 grâce au mode « couleurs normales ». Cela reste au-dessus de la valeur de référence de 3, mais proche. Par ailleurs, en mode HDR, le DeltaE moyen s’envole jusqu’à 6,48, ce qui reste aussi correct. On vous conseillera donc le mode « couleurs normales » pour les couleurs.

Ecran allumé de la Honor MagicPad 2 // Source : Maximilien Herr

Enfin, deux mesures intéressantes, ce sont la température des couleurs et la couverture des espaces colorimétriques.

L’écran tire légèrement vers le chaud, avec une valeur à 6310K, contre 6500K pour la valeur de référence. Ce n’est pas flagrant à l’œil nu, mais sur certains cas précis (traitement photo …), cela peut légèrement se ressentir.

Et on obtient une couverture de 105 % du BT 709, 71 % du DCI P3, et 48 % du BT 2020. C’est faiblard sur une valeur absolue, mais en replaçant dans le contexte du tarif de la tablette, cela rivalise avec un iPad Air M2 par exemple.

MagicOS : on aime ou on déteste

MagicOS est embarqué sur les produits de la marque depuis plusieurs années. Cette interface fait partie des quelques-unes qui sont vraiment à double tranchant. Soit, vous allez adorer, soit vous elle va vous rebuter.

Et suis plutôt imperméable à celle-ci, plus habitué à un OneUI qui me semble plus naturel. Cela reste bien sûr subjectif. Cependant, nous pouvons noter qu’Honor fait des efforts en accompagnant l’utilisateur au fur et à mesure de la découverte de l’interface.

Les paramètres de la Honor MagicPad 2 // Source : Maximilien Herr

Seulement, au-delà des préférences personnelles, on ressent que la marque a copié-collé l’interface de ses smartphones, sans faire d’adaptations pour les tablettes.

On retrouve quelques adaptations marginales, mais qui ne permettent pas d’avoir une expérience dédiée. Apple a une interface dédiée et pensée pour la tablette, lui garantissant une position hégémonique.

Samsung a pris le pendant de reproduire une interface de PC à la demande. C’est idéal pour obtenir la dualité tablette et ordinateur portable dans un même appareil. Mais, Honor ne propose pas de grandes avancées logicielles pour différencier sa tablette du reste du marché.

Performances

La Honor MagicPad 2 est proposée avec un Snapdragon 8s Gen 3, soit des performances proches des tablettes haut de gamme de l’an passé. En comparaison d’une Galaxy Tab S9 Plus, elle rivalise, avec un poil moins de peps en gaming, néanmoins.

À l’usage, on atteint difficilement les limites des performances, les processeurs modernes ayant largement dépassé les usages moyens des consommateurs. On pourra utiliser les logiciels de bureautique classiques facilement et même en multitâches.

Certains logiciels plus gourmands de montage vidéo présentent quelques faiblesses ou ralentissements, selon le projet. De même pour des jeux vidéo gourmands type Genshin Impact, la tablette présentera quelques chutes de FPS sur la longueur. Cela reste satisfaisant dans l’ensemble, surtout compte tenu du prix demandé.

Des photos sans polyvalence

La Honor MagicPad 2 présente un unique capteur photo, un grand-angle principal. Bien que la zone photo laisse suggérer la présence de plusieurs capteurs, c’est bien un flash et un capteur principal qui sont à bord de la tablette. Cette absence d’ultra-grand angle n’est pas forcément une perte, c’est même un bon choix pour tirer le prix vers le bas. Le capteur grand-angle est largement suffisant pour de la prise de documents et des photos rapides.

Pour les photos, celles-ci sont bonnes, avec une lumière naturelle. Ne comptez même pas sur une photo de nuit, la qualité est vraiment mauvaise. Pour ce qui est des capacités de zoom de l’appareil, cela reste modéré et numérique. Il n’y a pas de téléobjectif, seulement des algorithmes de traitement permettent d’obtenir un ersatz de photo zoomée.

Une autonomie confortable, mais une charge lente

La batterie qui équipe la Honor MagicPad 2 a une capacité de 10 050 mAh. Elle est assez grande pour tenir deux journées de travail à raison de 6 à 8 heures par jour. Cela dépendra bien sûr des usages, mais dans mon cas, ce fut essentiellement de la prise de notes et de la navigation Internet. Sur des usages plus gourmands, l’autonomie baissera sûrement autour de la journée d’utilisation.

Port de charge en USB-C de la Honor MagicPad 2 // Source : Maximilien Herr

Pour ce qui est de la recharge, le chargeur fourni propose une recharge rapide de 66 W. Une recharge complète, de 0 à 100 %, nécessitera près de deux heures, ce qui est vraiment long. Par ailleurs, c’est étrange, mais le chargeur ne fournit parfois pas assez de puissance pour pouvoir utiliser la tablette en charge lorsqu’elle est branchée à 0%. Il faut attendre plus de 10 %, sinon la MagicPad 2 se déchargera plus vite qu’elle ne se chargera.

Prix et disponibilité

La Honor MagicPad 2 est dans une configuration unique, avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. La personnalisation se fait sur le coloris, avec un coloris noir ou un coloris blanc.

Elle a été lancée à 599 €. Ce plein tarif est rare sur le site officiel d’Honor, plus souvent autour des 499 €, voire moins.

Pour ce qui est des accessoires, ceux-ci sont disponibles à 99 € chacun, pour le clavier et le stylet.

Actuellement et jusqu’au 28 février 2025, pour 499,90 euros, vous avez la tablette et ses deux accessoires offerts.