Honor fait dans le simple et efficace avec sa tablette MagicPad 2 en promotion, avec clavier et stylet offerts

Pour fêter la nouvelle année, Honor propose une super promo sur une tablette de grande qualité : la MagicPad 2 en version 12+256 Go avec 100 euros de remise directement sur le site de la marque, livrée en 1 à 2 jours ouvrés. Mais ça ne va pas durer longtemps !

Dévoilée lors de l’IFA 2024 aux côtés du smartphone pliant Honor Magic V3, la MagicPad 2 avait (et a toujours) de beaux arguments pour séduire. Un modèle fin, puissant, réactif et léger : bref, la tablette familiale par excellence. Pour ce qui est de son positionnement tarifaire, on est sur du milieu de gamme premium, pas loin de titiller le haut de gamme, disponible à son lancement pour 599,90 euros. Aujourd’hui et jusqu’à mercredi prochain, vous pouvez la commander avec 100 euros de remise sur le site d’Honor, et profiter de deux cadeaux dans le panier.

Les points forts de la Honor MagicPad 2

Une autonomie énorme de 20h en utilisation variée

Une puissance capable de tout faire sans broncher

La qualité et le calibrage de son écran OLED 12,3″

Chez Honor, la tablette MagicPad 2 passe de 599,90 euros à 499,90 euros. En plus, dans le panier, vous avez un clavier d’une valeur de 99,90 euros et un stylet Magic-Pencil 3 à 99,90 euros également, qui sont offerts. Soit 299,80 euros de réduction au total.

Honor propose une tablette équilibrée à tous les niveaux

Honor frappe fort avec cette tablette Android MagicPad 2 qui, honnêtement, n’a pas grand-chose à envier à un iPad, pour un prix deux fois moins élevé. Déjà, en termes de dimensions, elle est plutôt fine et légère puisqu’elle fait 274,5 x 180,5 x 5,8 mm pour 555 grammes seulement. Vous pouvez facilement la tenir en main pendant de longs moments, ce qui facilite son utilisation.

En plus, avec le clavier AZERTY offert ici, accroché à une cover rigide, vous pouvez l’utiliser comme un petit PC portable. Il ne lui manque qu’une souris Bluetooth et ça fait le travail. Sans oublier l’autre cadeau de ce lot : le stylet Magic-Pencil 3 qui permet de naviguer sans salir l’écran et d’être ultra précis, notamment si vous l’utilisez pour dessiner.

Elle dégage une puissance qui justifie sa polyvalence

Comme on l’a dit plus haut, elle bénéficie d’un écran OLED de 12,3″ qui affiche 3000 x 1920 pixels. Il faut dire qu’il est plutôt bien calibré et qu’il permet de profiter de belles couleurs, le top si vous êtes dans le graphisme. Ou juste pour avoir de belles vidéos et images. C’est en grande partie possible grâce au processeur Snapdragon 8s Gen 3, qui joue pas mal avec l’IA, accompagné de 12 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go.

Là où il pêche un peu, c’est sur la partie photo. Il est équipé d’un capteur arrière de 13 Mp f/2.0, autofocus et, à l’avant, d’un capteur 9MP f/2.2 avec mise au point fixe. C’est sympathique, mais ça ne casse pas trois pattes à un canard. Par contre, il se rattrape avec sa batterie de 10050 mAh qui lui permet quasiment 20h d’autonomie en usage mixte, ce qui est au-dessus de la moyenne du genre.

