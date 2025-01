En plus de solder sa tablette Honor Pad 9 à -33%, la marque vous offre un stylet et un clavier d’une valeur de 150 €

La Honor Pad 9 est une grande tablette, dotée d’un écran de 12 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, qui plait à toute la famille. Sur le site d’Honor, vous la retrouvez à 265,90 euros avec un clavier et un stylet offerts pendant les Soldes.

C’est la tablette familiale par excellence : la Honor Pad 9 est légère, fluide, avec un design ergonomique et des performances qui la rendent polyvalente. Donc que ce soit pour jouer, regarder une vidéo, consulter vos mails ou les réseaux sociaux, vous y trouverez forcément votre compte. D’autant qu’avec les Soldes d’hiver 2025 sur le site d’Honor, vous la retrouvez avec 134 euros de réduction, un clavier/coque + un stylet offerts.

Ce qui caractérise la Honor Pad 9 :

Son grand écran de 12,1″ 2,5K rafraîchit à 120 images/seconde

La puissance du SoC Snapdragon 6 Gen1

Sa très bonne prise en main

Seule, la tablette Honor Pad 9 coûte 399 euros. La cover/keyboard, elle coûte 99,90 euros et le stylet est à 49,90 euros. Sauf que pendant les Soldes, la tablette est à 279,90 €. Quand vous l’ajoutez dans le panier, ses deux accessoires sont offerts. Et si vous ajoutez le code promo A95ACPS avant de payer, le tout passe même à 265,90 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Honor Pad 9. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une tablette qui brille vraiment par son écran

On a beau l’avoir déjà mentionné, il faut le répéter : l’écran de la Honor Pad 9 est clairement son point fort. Et pour cause : une dalle IPS LCD de 12,1 pouces qui affiche de la 2,5K, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, ce sont clairement des conditions optimales pour bénéficier d’une expérience visuelle fluide, et ce, peu importe la nature des activités pratiquées dessus.

Au-delà des jeux disponibles sur le Play Store, vous pouvez même tenter l’aventure du cloud gaming. C’est-à-dire jouer à des jeux dont seule l’image est streamée sur votre écran, le titre tournant sur un serveur à distance. Ainsi, si vous êtes familier des services Xbox Cloud ou GeForce Now, vous pouvez faire tourner de gros jeux sur votre petite tablette.

La Honor Pad 9 est équilibrée à tous les niveaux

La tablette fonctionne avec une puce Snapdragon 6 Gen 1, accompagnée de 8 Go de RAM que vous pouvez virtuellement doubler pour profiter de 16 Go au total. Des performances qui siéent à tout type d’activité, même au multitâche. Certes, elle ne peut pas rivaliser avec un iPad Pro ou une Galaxy Tab S10, mais pour chiller, c’est le top.

La batterie de 8300 mAh est un poil trop légère pour l’appareil, par contre. La marque annonce une autonomie de 11h, il en va plutôt de 9h en usage intensif. Comme on l’a dit, la Honor Pad 9 est plutôt réservée à un usage occasionnel. Heureusement, la charge rapide de 35W permet de retrouver rapidement de l’autonomie.

Pour comparer la Honor Pad 9 avec d’autres modèles ou vous conforter dans le choix de celle-ci, vous pouvez consulter notre guide d’achat comparatif.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.