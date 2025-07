Google Drive va améliorer la lecture des PDF sur Android

Les équipes de Google testeraient une fonctionnalité pour résumer automatiquement les fichiers PDF stockés sur Google Drive à l’aide de Gemini.

Google continue d’étendre les services de son intelligence artificielle, Google Gemini, à l’ensemble de ses services. Après avoir mis en place une fonctionnalité permettant de résumer les mails sur Gmail, c’est maintenant à Google Drive de passer à la moulinette Gemini. Selon Android Authority, l’IA de Google travaillerait sur une nouvelle fonction permettant de résumer les documents PDF présents dans le drive des utilisateurs directement depuis la visionneuse PDF.

Une lecture simplifiée

Aperçue dans le code de la version 2.25.280 de Google Drive sur Android, cette nouvelle fonction a pu être activée par les équipes d’Android Authority.

Aperçu de la nouvelle fonction de résumé de PDF via Gemini dans Google Drive. // Source : Android Authority

D’apparence sommaire, on peut voir qu’avec cette nouvelle fonction, Gemini est directement intégrée à la lecture du PDF. Les utilisateurs ne devraient plus avoir besoin de lui demander spécifiquement ce résumé, généré automatiquement. Ils devront simplement de sélectionner le fichier dont ils ont besoin. Si ce résumé ne s’avère pas suffisant, il est toujours possible de faire appel à Gemini pour poser des questions spécifiques sur le document souhaité, précise Android Authority.

Pour le moment en phase de test, cette option pourrait encore être améliorée d’ici son annonce et sa sortie officielle.