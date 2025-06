Google Drive améliore enfin son lecteur vidéo sur Android

Google déploie un nouveau lecteur vidéo plus moderne et intuitive sur la version Android de Google Drive. Une mise à jour qui apporte aussi une nouvelle expérience d’upload de fichiers sur mobile.

L’un des points les plus frustrants de Google Drive réside dans son lecteur vidéo. Google s’est efforcé d’améliorer le module depuis 2024 en introduisant des optimisations en termes de chargement ainsi qu’un tout nouveau lecteur plus pratique sur la version Windows.

La version Android de Google Drive profite enfin de ce nouveau lecteur vidéo, mais aussi d’autres améliorations concernant les outils de téléversement.

Un nouveau lecteur vidéo plus fluide et moderne

Google l’a annoncé sur son blog Google Workspace : le nouveau lecteur vidéo de Google Drive est enfin déployée sur la version Android de l’application.

Celui-ci est plus moderne, inspiré du design Material You d’Android, et offre davantage de contrôle sur la lecture de vidéos, comme la vitesse de lecture et la gestion des sous-titres.

Une nouvelle expérience d’upload sur mobile

Cette mise à jour améliore aussi sensiblement les outils de téléversement de Google Drive sur Android et iOS. Vous pouvez désormais renommer les fichiers et décider de leur localisation dès leur chargement.

Une nouvelle barre de progression vous indique le nombre de fichiers en cours de téléversement et le temps restant avec la fin des différentes opérations.

Enfin, un nouvel onglet téléversement regroupe tous les fichiers en cours de chargement sur votre espace Google Drive.

Toutes ces mises à jour sont disponibles pour les utilisateurs payant et gratuits de Google Drive, vous pouvez en profiter dès maintenant en mettant à jour votre application.