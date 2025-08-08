Google Agenda va devenir plus lisible avec ce nouveau design

 
Google continue de mettre à jour ses applications avec son nouveau design aux formes plus arrondies. C’est désormais au tour de l’application agenda de s’harmoniser.
Le logo de Google Agenda // Source : Montage Frandroid

Les équipes de Google continuent de déployer massivement le nouveau design « Material 3 Expressive ». Cette nouvelle interface centrée sur l’émotion et l’expressivité donne aux applications des formes arrondies et des teintes plus dynamiques, permettant une meilleure lisibilité. Après avoir procédé à la refonte de l’application Téléphone, c’est maintenant au tour de Google Agenda d’adopter ce changement.

Une interface modernisée

Cette nouveauté observée dans la version 2025.30.x de Google Agenda par les équipes de 9to5Google ne concernerait pour le moment que certaines sections.

Ancienne version de Google Agenda // Source : 9to5Google
Nouvelle version de Google Agenda // Source : 9to5Google

Les vues journalières et hebdomadaires profitent de ce nouvel affichage. Dorénavant, les lignes des créneaux horaires et des jours sont remplacés par des blocs colorés arrondis. Les couleurs adoptent la teinte principale du thème. De quoi améliorer la visibilité.

Ancien affichage mensuel Google Agenda // Source : 9to5Google
Nouvel affichage mensuel Google Agenda // Source : 9to5Google

Pour ce qui est de la vue mensuelle, on observe un changement supplémentaire. Au-delà de ces blocs de couleurs distincts, l’application affichage des abréviations plus longues pour les jours.

D’autres changements à venir

Pour l’instant, cette refonte graphique n’a été que partiellement effectuée, précise 9to5Google. À l’exception des vues présentées plus haut, d’autres éléments, comme la création d’événements ou les paramètres, conservent encore leur ancien design.

En cours de déploiement, cette nouvelle interface pourrait mettre quelques semaines avant d’être disponible sur les smartphones de l’ensemble des utilisateurs.

Source : 9to5Google
Arthur Rafié

