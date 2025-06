Google Traduction va changer de visage pour devenir plus puissant

Google va procéder à une refonte de son application de traduction sur Android pour accueillir de nouvelles fonctions basées sur l’IA.

Logo de Google Traduction // Source : Rubaitul Azad pour Unsplash

Google a su se faire une place de choix sur le marché de la traduction. Largement utilisé, Google Traduction s’est enrichie au fil des années de nouvelles langues, des plus nationales aux plus régionales. Un volet linguistique lui permettant aujourd’hui de déployer des fonctions pouvant rivaliser avec une application d’apprentissage, à l’instar de Duolingo.

Autant de nouveautés qui nécessitent une refonte de l’application sur Android pour intégrer de nouveaux boutons et optimiser l’affichage d’informations.

Un affichage hasardeux

Les équipes d’Android Authority ont remarqué dans la version 9.10.70 de Google Traduction le code associé à cette modification d’interface. Ils ont pu l’activer et nous en livrer les premiers détails.

Le changement le plus notable concerne l’affichage des résultats. Pour le moment, lorsqu’une requête est formulée, Google Traduction met en évidence la traduction la proche avec une taille imposante. À partir de la prochaine version, la réponse ne serait plus aussi facilement mise en avant et se confondrait dans une liste de traductions possibles.

Aperçu de la nouvelle interface de Google Traduction. // Source : Android Authority

Des fonctionnalités basées sur l’IA

Cette nouvelle interface accueillera également de nouveaux outils propulsés par IA. À côté des outils de traductions alternatives et de définition, on comptera désormais sur des variantes régionales et la possibilité de poser des questions à Gemini sur une traduction.

Aperçu des nouvelles fonction IA dans Google Traduction. // Source : Android Authority

En apparence, ces ajouts sont bénéfiques pour les utilisateurs, augmentant les fonctionnalités de l’application. Cependant, elles s’accompagnent d’une interface plus lourde et moins intuitive. De plus, l’IA générative, loin d’être un modèle parfait, peut présenter de nombreuses erreurs.

Pour aller plus loin

La moitié des réponses générées par ces IA seraient fausses ou biaisées

À trop s’appuyer dessus, on peut se demander si l’application ne deviendra pas à termes moins précise.

