Une refonte majeure, l’application Téléphone de Google dévoile 3 nouveautés

L’application Google Téléphone évolue pour permettre à ses utilisateurs de retrouver plus facilement leurs contacts préférés. Le tout dans un design revu et corrigé.

Google Téléphone sur le Play Store // Source : Frandroid

Google poursuit la modernisation de ses applications. Après avoir dévoilé sa nouvelle interface Material 3 Expressive, c’est l’ensemble des applications du géant américain qui adoptent progressivement ce design pensé pour toucher « émotionnellement » ses utilisateurs. La dernière en date étant l’application Téléphone qui accompagne cette refonte visuelle de trois changements techniques, indique Android Police.

Une nouvelle interface

La nouvelle interface permet d’un rapide coup d’œil d’accéder à ses contacts préférés. Ces derniers apparaissent dans une catégorie dédiée en haut de l’interface à partir de l’onglet « récent ». Le menu supérieur, lui, permet désormais de filtrer les appels par type. Les utilisateurs peuvent maintenant accéder tour à tour à l’intégralité de leurs appels, leurs appels manqués, l’ensemble des contacts ou encore les spams et non-spams.

Aperçu de la nouvelle interface de Google Téléphone. // Source : Google

L’affichage des photos de contact apparaît à présent dans une forme arrondie et ondulée respectant l’identité visuelle de Material 3 Expressive et les boutons lors d’un appel sont maintenant plus gros.

Une nouvelle manière de répondre

L’autre changement majeur de cette version concerne la manière de répondre aux appels. L’ancien balayage vertical laisse sa place à un balayage horizontal. Un changement qui permettrait aux utilisateurs de ne pas décrocher leurs appels simplement en sortant leurs smartphones de leurs poches, précise Google. Une autre option permet aux utilisateurs de changer ce système pour basculer vers une interface plus simple ne nécessitant que d’appuyer sur des boutons, indique Android Police.

Autrefois réservé aux bêta testeurs, cette nouvelle interface commencerait à être plus largement déployée à l’ensemble des utilisateurs.