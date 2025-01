Android 16 : une refonte du contrôle du volume à l’horizon ?

De nouvelles informations suggèrent qu’Android 16 pourrait introduire une refonte significative de son interface de contrôle du volume, comme le révèle un rapport détaillé d’Android Authority, signé par l’expert Mishaal Rahman.

Source : Mishaal Rahman

Comme l’a découvert Mishaal Rahman (via Android Authority) dans la deuxième version Preview pour développeurs d’Android 16, la nouvelle version aurait droit à un changement notable par rapport au design actuel introduit avec Android 15. En effet, Google envisagerait d’abandonner les curseurs épais en forme de pilule au profit d’un design plus fin et continu, avec des curseurs distincts rappelant ceux utilisés dans le widget de recherche Google.

Le changement concernerait à la fois les curseurs horizontaux du menu déroulant et le curseur vertical qui apparaît lors de l’utilisation des boutons physiques de volume. Une autre modification notable concerne l’icône de note de musique, désormais positionnée en bas du curseur, contrairement à sa position actuelle qui varie selon le niveau de volume. L’icône à trois points permettant d’accéder au panneau de volume complet verrait également sa taille légèrement réduite.

Un nouveau curseur de volume serait en préparation, mais quand sera-t-il déployé ?

Rahman précise que ces modifications ont été repérées uniquement après une manipulation approfondie de la Preview 2 d’Android 16. Leur présence dans cette version de développement ne garantit pas leur intégration dans la version finale du système d’exploitation. Néanmoins, si ces changements apparaissent dans la première version bêta publique d’Android 16, attendue ce mois-ci, cela pourrait indiquer une volonté ferme de Google d’adopter ce nouveau design.

Cette possible refonte intervient moins de trois mois après la sortie stable d’Android 15 sur les appareils Pixel. Pour rappel, Google avait annoncé adopter un rythme accéléré pour les mises à jour Android. La version stable d’Android 16 est prévue pour dès le deuxième trimestre 2025, avec une stabilisation de la plateforme annoncée pour mars 2025.

Ces modifications de l’interface utilisateur s’inscrivent dans un ensemble plus large de nouveautés attendues pour Android 16, incluant notamment la possibilité pour les applications de désactiver la réécriture de texte par IA, le déverrouillage par empreinte digitale écran éteint pour les appareils compatibles, et l’intégration approfondie de Gemini pour le contrôle d’applications.