L’Apple Watch Ultra 3 aurait droit à une amélioration de taille pour plus de confort

Si vous avez aimé le gigantesque écran de l’Apple Watch Ultra, il se pourrait que la troisième génération de la montre ultra haut gamme de la pomme bénéficie d’un écran encore plus grand.

L’Apple Watch Ultra 2 au poignet // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les différentes versions bêta d’iOS 26 ne cessent de révéler des secrets qu’Apple se garderait bien de divulguer à tout va.

Pour aller plus loin

Bien qu’on ait déjà quelques informations au sujet de la future Apple Watch Ultra de 3e génération, une nouvelle fuite repérée dans le prochain OS d’Apple laisserait présager un écran plus grand pour sa future montre connectée haut de gamme.

Un petit agrandissement, déjà de trop?

Le site MacRumors et Aaron Perris (un de leurs collaborateurs) ont repéré dans la dernière version bêta d’iOS 26 une image de l’Apple Watch, avec une définition de 422 x 514 pixels. Pour rappel, la définition la plus haute dans la gamme actuelle est de 410 x 502 pixels, pour l’Apple Watch Ultra 2 (la montre la plus grande au catalogue). MacRumors suggère donc qu’il pourrait s’agir de la prochaine Apple Watch Ultra 3.

L’écran de l’Apple Watch Ultra 2 actuelle // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Il est important de noter qu’Apple ne mentionne jamais la diagonale de ses écrans pour Apple Watch. En effectuant un calcul, on établit que l’Apple Watch Ultra 2 offre une diagonale de 1,92 pouces. Avec cette nouvelle définition, la troisième génération d’Apple Watch Ultra pourrait atteindre jusqu’à 1,96 pouces de diagonale, à condition que la densité de l’écran reste identique. Rappelons que toutes les Apple Watch profitent de la même résolution « Retina » de 326 pixels par pouce.

De son côté, le boitier ne devrait pas être plus imposant pour autant, avec une taille identique de 49 mm.

Par conséquent, cet écran pourrait donc être logé autour de bordure plus fines que ce que nous connaissons aujourd’hui, et occuper une surface plus importante sur l’ensemble du boîtier, pour un affichage plus imposant. De quoi augmenter sensiblement la lisibilité ou le nombre d’informations affichées à l’écran.

L’Apple Watch Ultra 3 devrait se montrer avec la gamme des iPhone 17, lors de la Keynote prévue le mois prochain, probablement le 9 septembre selon de nouvelles rumeurs.