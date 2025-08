Moins de 20 € pour ce lot de 2 balises Bluetooth compatible Find My d’Apple, c’est l’allié parfait et pas cher pour les voyageurs

En voyage, si votre valise est égarée ou si votre portefeuille glisse d’une poche, ce lot de 2 balises Bluetooth Ugreen vous offre une tranquillité d’esprit inestimable, le tout pour moins de 20 euros au lieu de 30 euros habituellement.

Balise Ugreen Smart Finder Tag // Source : Frandroid

Si vous avez tendance à égarer régulièrement vos objets personnels, tels que vos clés ou votre sac, équiper ces derniers d’une petite balise de tracking Bluetooth vous simplifiera votre quotidien. Une simple connexion à votre smartphone vous permet de faire sonner la balise ou de visualiser sur une carte l’emplacement précis de vos affaires. Fini le stress ! En ce moment un lot de deux trackers connectés Ugreen sont à -30 % sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir de l’Ugreen Smart Finder Tag

Compacte pour être accrochée discrètement sur un objet

Fonctionne avec l’application Find My

Alarme sonore et autonomie longue durée

De base à 29,99 euros, le lot de 2 Ugreen Smart Finder Tag est affiché à 26,99 euros sur le site d’Amazon, mais en appliquant le code DLQSSTNU, le tout revient à seulement 18,89 euros. Cela fait moins de 10 euros l’unité, sachant qu’une seule balise vaut normalement 19,99 euros (hors promotion).

Un petit format pour se faufiler partout

Le Smart Finder Tag de la marque Ugreen prend la forme d’un petit boîtier carré aux angles arrondis, mesurant 36 × 36 × 7,4 mm. Cette balise au look plutôt passe-partout est percée sur le haut à droite pour attacher directement un trousseau de clés sans accessoire supplémentaire, là où certains concurrents, comme l’AirTag d’Apple, nécessitent un support dédié.

Il fonctionne à partir d’une petite pile plate facilement remplaçable, et propose une autonomie d’environ deux ans selon le fabricant, de quoi être tranquille un moment avant de la changer. Dommage, la marque ne mentionne pas de certification IP contre l’eau et la poussière. Il vaut mieux donc être prudent.

Un bon moyen de retrouver ses objets perdus

Avant de passer à son fonctionnement, retenez que le Smart Finder Tag ne peut être localisé que par un appareil Apple, et fonctionne avec Apple Find My.

Une fois votre objet couplé par Bluetooth, vous allez pouvoir le tracer via l’application Localiser. S’il est perdu, vous recevrez sur votre smartphone une notification de perte et vous rappellera son dernier emplacement. Et si l’objet n’est pas à porter, il est possible d’avoir recours au réseau Find My pour localiser l’objet perdu lorsqu’un iPhone passe à proximité.

Il ne sera pas aussi précis que celui d’Apple qui utilise la fonction Precision Finding, mais grâce au haut-parleur intégré, il émet un son suffisamment puissant pour vous aider à trouver l’emplacement de l’objet perdu (10 à 20 mètres maximum). Enfin, il est capable de supporter jusqu’à 5 utilisateurs partageant la localisation des objets, et vous pouvez demander à vos proches et amis de vous aider à retrouver les objets perdus. Pour cette fonction, assurez-vous d’avoir iOS 17 ou une version ultérieure.

Si vous êtes curieux, il existe d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs porte-clés connectés du moment.



