Parfait pour les têtes en l’air, ce tracker connecté Motorola est bien moins cher qu’un AirTag

Le Moto Tag a récemment rejoint le marché des balises connectées permettant de retrouver facilement un objet perdu. En ce moment, Amazon le propose à 27,11 euros au lieu de 39,99 euros.

Le Moto Tag // Source : Motorola

On connaît tous cette angoisse qui survient lorsqu’on se rend compte que l’on a égaré son trousseau de clés, son sac à main ou encore que l’on ne sait plus où l’on a stationné son vélo. Un stress que les possesseurs d’une balise de tracking Bluetooth ne connaissent pas, puisque ce petit objet discret les informe rapidement sur l’endroit où se cache leur précieux. Sur le marché, il y a évidemment l’AirTag d’Apple, le SmartTag de Samsung, mais aussi le tout jeune Moto Tag de Motorola, lancé l’an dernier. Compatible avec les smartphones Android et Google Find My Device, ce tracker coûte actuellement moins de 30 euros.

Les points essentiels du Moto Tag

Un design discret

Compatible avec Google Fast Pair et Google Find My Device

Une autonomie d’un an

Initialement affiché à 39,99 euros, le Moto Tag de Motorola est aujourd’hui disponible en promotion à 27,11 euros sur Amazon.

Un petit objet discret à accrocher partout

Tout comme l’AirTag, le Moto Tag se présente sous la forme d’un tracker rond, dont les dimensions sont assez contenues (32 x 32 x 8 mm), tout comme son poids, qui s’élève à 7,5 g seulement. Malgré son format mini, il demeure tout de même bien solide, puisqu’il est certifié IP67, et donc résistant à la poussière ainsi qu’à l’eau. Il peut plus précisément survivre même après avoir été immergé à 1 m de profondeur pendant 30 mn.

Vous pourrez accrocher ce Moto Tag à votre trousseau de clé, votre sac à main, votre bagage, votre vélo ou même au collier de votre animal de compagnie. Et notez que tous les accessoires de fixation des AirTag sont compatibles avec la balise de Motorola. Autrement, ce tracker est équipé d’un bouton qui permet de faire sonner son smartphone en cas de perte. Côté autonomie, le Moto Tag est en théorie capable de fonctionner pendant un an grâce à la pile CR2032 fournie.

Un réseau de smartphones pour aider à retrouver vos clés

Le Moto Tag est compatible avec les smartphones Android, et peut même faire office de télécommande grâce à son bouton : vous pourrez ainsi déclencher un minuteur ou la prise d’une photo très facilement, sans retardateur. Il s’accompagne par ailleurs d’une application, qui permet de changer le nom du tracker, le volume des alertes, ou encore de vérifier la batterie restante.

Enfin, ce tracker connecté est compatible avec Google Fast Pair, ce qui signifie que l’appairage est presque instantané. Il fonctionne de même avec le réseau Google Find My Device, grâce à la technologie Ultra Wide Band (UWB) qu’il intègre. Ce réseau, équivalent au Find My (ou Localiser) d’Apple, permet de retrouver le Moto Tag au dernier endroit où vous l’avez laissé. Et si votre smartphone ne l’a pas localisé, un autre smartphone Android pourra s’en charger : en bornant avec le porte-clés connecté, il pourra vous indiquer sa géolocalisation, sans que le propriétaire du smartphone ne soit mis au courant.

Si vous hésitez encore et souhaitez découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs trackers connectés du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.