Ce AirTag qui n’en est pas un, c’est le Moto Tag

Motorola annonce son Moto Tag, un tracker façon AirTag, compatible avec les smartphones Android et Google Find My Device. De quoi retrouver ses clés, son sac ou tout autre objet si on le perd.

C’est jour d’annonce chez Motorola : la marque prĂ©sente les Razr 50 et Razr 50 Ultra, ses smartphones pliables Ă clapet qui viennent concurrencer le futur Galaxy Z Flip 6 de Samsung. Mais en marge de tout cela, le constructeur prĂ©sente Ă©galement son propre AirTag, le Moto Tag, un porte-clĂ©s connectĂ© qui avait fuitĂ© il y a quelques jours.

Moto Tag : l’Air Tag de Motorola

Le concept de ce Moto Tag est donc exactement le mĂŞme que les Air Tag d’Apple. D’ailleurs, le design est très similaire, puisque tous les accessoires (de fixation, etc.) des Air Tag sont compatibles avec le Moto Tag. Il dispose d’une certification IP67, ce qui signifie qu’il rĂ©siste Ă la poussière ainsi qu’Ă l’eau (jusqu’Ă 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes). Ses dimensions sont de 32 par 32 par 8 mm, pour un poids plume de 7,5 g.

Le Moto Tag dispose d’un bouton : en appuyant dessus, on peut faire sonner son smartphone si jamais on l’a Ă©garĂ©. Le traceur est compatible avec Google Fast Pair, ce qui signifie que l’appairage est rapide, presque instantanĂ©.

Motorola lance dans le mĂŞme temps une application compagnon, afin de changer le nom du tracker, le volume des alertes, ou encore pour vĂ©rifier la batterie restante. La marque avance une autonomie d’un an, avec une pile CR2032.

Si vous disposez d’un smartphone Android, vous pourrez faire du Moto Tag une tĂ©lĂ©commande grâce au bouton dont il est Ă©quipĂ©. Cela permet de dĂ©clencher un minuteur, ou la prise d’une photo (pour Ă©viter d’utiliser le retardateur).

Un tracker qui fonctionne avec Google Find My Device

Le tracker est compatible avec presque tous les smartphones Android et surtout avec le rĂ©seau Google Find My Device, grâce Ă la technologie Ultra Wide Band (UWB) qu’il intègre. Cela va vous permettre de retrouver le Moto Tag au dernier endroit oĂą vous l’avez laissĂ©. Si votre smartphone ne l’a pas localisĂ©, pas de panique : un autre smartphone Android pourra s’en charger. Les donnĂ©es de localisation sont chiffrĂ©es et les autres utilisateurs Android ne sauront pas que leur appareil a captĂ© un signal du Moto Tag.

Le Moto Tag vient aussi avec le standard industriel commun entre Google et Apple, qui permet de prĂ©venir des suivis malveillants. Si le Moto Tag est placĂ© dans le sac de quelqu’un pour le suivre, le smartphone de la personne tracĂ©e pourra le dĂ©tecter et la prĂ©venir, que ce soit un smartphone Android ou un iPhone.

Prix et disponibilité du Moto Tag

Motorola compte lancer le Moto Tag à partir de mi-juillet. Le traceur seul sera vendu à 39 euros et un pack de 4 sera proposé à 139 euros.