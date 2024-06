Moto Tag, le gadget de Motorola pour les Razr 50 ?

Motorola a un traceur dans ses cartons. Nommé Moto Tag, il pourrait arriver avec les Razr 50.

Motorola développe un accessoire de suivi semblable à l’AirTag d’Apple. L’objet a été repéré par MySmartPrice dans les tréfonds de la FCC, l’organisme américain en charge des certifications.

Appelé Moto Tag, il porte le numéro de modèle XT2445-1. Il est équipé d’une pile de 210 mAh (CR2032), un peu moins importante que celle d’un AirTag d’Apple (225 mAh). Celui-ci offrant un an d’autonomie, on peut craindre que le tag de Moto soit un peu moins performant sur ce point.

Moto Tag // Source : FCC Moto Tag // Source : FCC

Un fonctionnement en maillage ?

La fiche de la FCC indique aussi qu’il est compatibles Bluetooth LE et ultra large bande (UWB). Son fonctionnement devrait être similaire au SmartTag de Samsung et à l’AirTag d’Apple. Ces derniers utilisent un maillage de smartphones et tablettes de leurs marques respectives pour acheminer l’information de positionnement du Tag à son propriétaire.

Mais là on peut se demander si ce serait aussi pertinent. Samsung et Apple sont les plus gros vendeurs de smartphones. Leur parc installé est donc très conséquent et pertinent pour des traceurs. Motorola détient moins de 5% de parts de marché, ce qui est faible.

Ce Moto Tag pourrait être officiellement dévoiler en même temps que les Razr 50 et 50 Ultra, smartphones pliables dont on attend la présentation prochaine.