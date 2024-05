Apple AirTag 2, ça ne serait pas pour cette année mais il y a une bonne nouvelle

Depuis leur lancement en 2021, les Apple AirTags n’ont pas eu de mise à jour majeure. Apple préparerait cependant une nouvelle version pour 2025, avec des fonctionnalités de localisation bien plus précises.

Mark Gurman a annoncé que la nouvelle génération des AirTags ne sera disponible qu’en 2025. Voilà une des choses qu’il faut retenir de sa dernière prise de parole sur Bloomberg.

Les Apple AirTags, sortis en avril 2021, se préparent donc à une évolution majeure… mais début 2025. Cette version promet des améliorations significatives en matière de localisation, notamment grâce à l’intégration d’une puce ultra-large bande (UWB) de deuxième génération. Les tests de production auraient déjà commencé avec les partenaires fabricants asiatiques d’Apple pour garantir que l’AirTag 2, nommé B589, sera prêt à être expédié à temps.

Jusqu’à 60 mètres

La puce U1 actuelle, intégrée aux AirTags et à d’autres appareils Apple, offre une portée de localisation d’environ 10 mètres. La nouvelle puce UWB de deuxième génération, que l’on trouve dans les iPhone 15, Apple Watch Series 9 et Ultra 2, étendrait cette portée à 60 mètres. Cette mise à jour permettrait une fonction de localisation encore plus précise, connue sous le nom de Precision Finding, qui aide déjà les utilisateurs à localiser leurs amis avec une grande précision.

En plus de l’amélioration de la puce embarquée, il est indiqué qu’Apple pourrait introduire des AirTags sous différentes formes. Cela permettrait de couvrir un éventail plus large de cas d’utilisation, pour rendre les AirTags encore plus polyvalents et utiles. Les accessoires AirTag pourraient également voir des nouveautés, bien plus spécialisé.

