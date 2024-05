Razr 50 5G : un organisme chinois officialise le smartphone pliable de Motorola

Le Razr 50 de Motorola a obtenu sa certification en Chine auprès de la TEENA. Photos et caractéristiques de ce smartphone pliable d'entrée de gamme sont disponibles.

Motorola prépare la succession de ses smartphones pliables avec les Razr 50 et Razr 50 Ultra. Leurs design ont été récemment aperçus en ligne. Aujourd’hui, MySmartPrice relaye des informations de première main, tirées du site de la TENAA, l’organisme de certification chinois, lequel publie une fiche du Razr 50 qui sera le plus abordable de la gamme.

Un grand écran externe

Derrière le nom de code XT2453-2 se cache le Razr 50. À première vue, on pourrait le confondre avec sa version Ultra, mais non Motorola a bien agrandi son écran Oled externe. De 1,5 pouce sur le Razr 40, il passe ici à 3,6 pouces sur le Razr 50 avec une définition de 1056 x 1066 pixels. Mis à part cet aspect, le design du Razr 50 semble identique à celui de son aîné avec des dimensions qui ne diffèrent que d’un poil de millimètre : 171.3 × 73.9 × 7.2 mm pour 188 grammes.

A l’intérieur, on trouve une dalle Oled de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition Full HD+ (2640 x 1080 pixels). Un capteur d’empreintes prend place sur la tranche du smartphone. La partie photo est quant à elle garnie à l’arrière de deux capteurs : un grand-angle de 50 Mpx et un utlra grand-angle de 13 Mpx. Au centre de l’écran principal vient loger le capteur selfie de 32 Mpx.

Motorola se tourne vers Mediatek

Concernant le moteur de l’appareil, la TENAA ne précise pas son SoC, simplement qu’il s’agit d’un processeur à huit coeurs cadencé en pic à 2,5 Ghz. Se murmure que l’on aurait affaire à un MediaTek Dimensity 7300X. Motorola abandonnerait ainsi les SoC Qualcomm, un Snapdragon 7 Gen 1 équipant le Razr 40.

Enfin, Motorola proposera son smartphone en différentes configurations avec 8, 12 ou 16 Go de mémoire vive et 128, 256, 512 ou 1 To d’espace de stockage.

Affiché à 699 euros sur le site de son constructeur, le Razr 40 est actuellement le smartphone pliable le moins cher du marché. Pour la somme exigée, il offre des performances honnêtes dans un format bien étudié. Son atout à son lancement était son prix de 899 euros. Aux dernières nouvelles, Motorola devrait adopter le même positionnement tarifaire pour son successeur.

Motorola Razr 50 Ultra, le plus puissant

À côté de ce Razr 50, on devrait également voir arriver un Razr 50 Ultra, bien plus performant et plus cher. Il serait ainsi configuré :

Écran principal : 6.9″ Oled, 1080 x 2640 pixels, 165 Hz

Écran externe : 4.0” Oled

Capteurs photos : grand-angle 50 Mpx + téléobjectif 50 Mpx

Capteur selfie : 32 Mpx

SoC : Snapdragon 8s Gen 3 SoC

Mémoire : 12 Go de RAM + 512 Go de stockage

Batterie : 4000 mAh compatible avec la charge rapide 45 W

Connectivité : Dual SIM, Bluetooth 5.4, NFC

Dimensions : 171 x 74 x 7.2 mm

Poids : 184g