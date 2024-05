On sait désormais pratiquement tout du Motorola Razr 50 Ultra

Motorola a laissé filer un nombre conséquent d'informations relatives à son futur Razr 50 Ultra, attendu sur le marché dans les prochaines semaines. On connaît aujourd'hui ses principales spécifications techniques, mais aussi son tarif présumé en Europe.

Si vous voulez tout savoir ou presque du prochain Motorola Razr 50 Ultra, inutile d’attendre l’officialisation de l’appareil. Le leaker OnLeaks et le site spécialisé SmartPrix, nous renseignent en effet avec force détails sur l’appareil et ce que l’on peut en attendre, mais aussi sur son prix en Europe et son possible créneau de lancement. Sans plus attendre, voici ce que l’appareil devrait nous réserver.

On apprend en premier lieu que le nouveau smartphone pliant de Motorola miserait sur une dalle OLED de 6,9 pouces affichant une définition de 2640 par 1080 pixels. Ça, c’est pour la dalle principale, la dalle secondaire s’étirerait pour sa part sur une diagonale de 3,6 pouces. On retrouverait donc les mêmes spécifications que sur le Razr 40 Ultra en termes d’affichage. Les nouveautés sont ailleurs.

Le Razr 50 Ultra commercialisé au même prix que son prédécesseur ?

Pour motoriser son Razr 50 Ultra, Motorola se tournerait de nouveau vers Qualcomm, mais cette fois vers le Snapdragon 8s Gen 3, qui prendrait donc la place du Snapdragon 8+ Gen 1 que l’on trouvait sur le précédent modèle. Ce SoC serait alimenté cette année par une batterie un peu plus grosse de 4 000 mAh, avec à la clé une recharge USB-C et sans-fil, comme c’était déjà le cas. On y trouverait par ailleurs une prise en charge eSIM, une résistance à l’eau avec niveau de certification IPX8, ainsi qu’un combo lecteur d’empreintes digitales / identification faciale.

Sur le plan photo, le Razr 50 Ultra opterait pour une caméra frontale de 32 Mpx et s’appuierait sur deux capteurs dorsaux de 50 Mpx : l’un en grand-angle, l’autre avec zoom x2. L’appareil serait enfin propulsé par Android 14, avec l’interface Hello UI, et l’on apprend en outre que ce nouveau modèle serait le premier smartphone pliant de Motorola à intégrer des outils de capture et d’édition photo / vidéo basés sur l’IA.

Le Razr 50 Ultra se déclinerait pour le reste en trois coloris : Midnight Blue, Spring Green et Hot Pink. On a également une première idée de son prix. Attendu courant juin aux États-Unis, selon OnLeaks, le smartphone serait proposé sur place à 999 dollars (HT) en version 12 Go de RAM / 256 Go de stockage. On ignore pour l’instant quel sera le créneau de lancement de ce produit en Europe, mais selon les informations actuellement disponibles, il pourrait y être commercialisé à 1200 euros… soit au même prix que le Razr 40 Ultra l’an passé.