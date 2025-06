La bonne affaire du jour, c’est ce nouveau TV 4K LG QNED de 65″ (144 Hz) en promo avec une barre de son offerte

À côté de ses téléviseurs OLED, LG met en avant des TV avec une dalle QNED : une belle alternative, qui apporte une image d’excellente facture, et dont aujourd’hui le prix est plus bas sur le récent modèle 65QNED87 de 2025 : 999 euros au lieu de 1 299 euros avec une barre de son offerte.

LG 65QNED87 2025

À côté des fameuses séries C5 et G5, LG propose aussi sa série de TV QNED 2025. Sa référence 65QNED87 offre une excellente immersion grâce à sa grande taille d’écran. Elle propose la 4K et d’autres normes vidéos pour assurer une belle qualité d’image et voit son prix chuter sous les 1 000 euros avec en prime une barre de son offerte.

Les points forts du LG 65QNED87 2025

Une dalle QNED de 65″ à 144 Hz

Compatible 4K, HLG, HDR10 et Dolby Vision IQ et Atmos

Une smart TV fluide avec des ports HDMI 2.1 pour le 4K à 120 Hz

Le LG 65QNED87 est proposé à 1 299 euros, mais en ce moment, on le retrouve à 1 099 euros sur le site de la Fnac. Mais grâce à une ODR de 100 euros, le téléviseur revient à 999 euros. Et si vous ajoutez la barre de son LG S70TY d’une valeur de 299,99 euros dans le panier, celle-ci est offerte.

L’offre est également disponible sur le site Darty.

Un TV qui prend de la place avec une belle image

À côté des séries B5, C5 ou encore G5, LG a sorti d’autres téléviseurs en 2025, dont le 65QNED87. Il n’utilise pas la technologie OLED, mais s’appuie sur une nouvelle technologie maison de LG nommée « Dynamic QNED Color Solution ». Résultat : on a des couleurs plus pures et réalistes directement depuis le rétroéclairage. D’ailleurs, l’ensemble de la série 2025 a reçu la certification Intertek pour son volume colorimétrique, attestant de sa capacité à reproduire fidèlement les couleurs sans distorsion.

Le processeur a8 AI optimise l’image et le son grâce à l’IA, et améliore la clarté, le contraste, la netteté et la colorimétrie. Il s’occupe aussi efficacement de la mise à l’échelle des contenus. La dalle profite d’une définition 4K afin d’obtenir une image détaillée, et prend en charge les contenus HLG, HDR10, et Dolby Vision, et pour le son, on peut compter sur une puissance de 40 watts depuis 9.1.2 canaux compatible WOW Synergy et Dolby Atmos.

Une smart TV réussie doué pour le gaming

WebOS est bien évidemment de la partie, avec ici la version 2025. Vous avez la garantie de cinq années de mises à jour via le programme webOS Re:New. L’interface présente plusieurs vignettes pour accéder rapidement à des fonctions de divertissement, comme Netflix, Disney+, Prime Video etc, mais aussi pour contrôler les objets connectés du domicile. Ajoutons à cela la compatibilité Google Assistant, pour que vous puissiez profiter du contrôle vocal. Il est également possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Chromecast ou AirPlay 2.

Enfin, ce TV est aussi idéal pour jouer aux jeux vidéo. Avec ses ports HDMI 2.1, le TV LG est en mesure de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5 et vous faire profiter de la 4K à 120 IPS et jusqu’à 144 Hz en FHD. Vos gameplay seront fluides avec des images plus nettes, sans latence et sans déchirure d’écran, grâce à la présence du mode ALLM, du taux de rafraîchissement variable (VRR) et la technologie AMD FreeSync.

Quelques mots la barre de son LG S70TY

La barre de son LG S70TY dispose d’un seul transducteur vertical qui ne suffit pas à créer une ambiance immersive. Si le Dolby Atmos et le DTS:X sont bien décodés, ils sont essentiellement diffusés à l’horizontale.

Elle offre tout de même des prestations satisfaisantes, grâce à une bonne reproduction des dialogues. Elle s’accompagne d’un caisson de basses qui apporte une profondeur appréciable et qui sera parfaite dans une pièce de vie jusqu’à 30 m², à condition de se contenter d’une scène sonore essentiellement frontale.

Si vous hésitez encore et souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV 4K OLED ou QLED du moment.

