Test de la LG S70TY : un barre de son aux solides performances et un caisson puissant

Un petit transducteur tourné vers le plafond suffit-il à remplir le cahier des charges du Dolby Atmos ou du DTS:X ? C’est ce que semblent penser de plus en plus de fabricants de barres de son et d’enceintes ; à moins qu’apposer le logo Dolby Atmos soit devenu un impératif marketing… Il est vrai que pas une série TV ou un film en streaming ou sur support optique, n’est proposé en Dolby Atmos. Pourtant, ce format audio immersif, issu du cinéma, nécessite dans les salles obscures des palanquées d’enceintes installées au plafond, pour faire tournoyer les effets sonores au-dessus des spectateurs. La barre de son LG S70TY dispose toutefois d’autres atouts que sa prise en charge du Dolby Atmos, comme son caisson de basses compact qui charpente efficacement sa restitution sonore, mais aussi une balance tonale très bien étudiée.

Pour aller plus loin

Quelle est la meilleure barre de son testée par Frandroid en 2024 ?

LG S70TY Fiche technique

Modèle LG S70TY Dimensions 95 cm x 11,5 cm x 6,3 cm Puissance 400 watts Audio spatial DTS:X, Dolby Atmos Nombre de ports HDMI 2 HDMI e-ARC Oui Wifi Non Caisson de basse Déporté Enceintes arrières Émulé Fiche produit

La barre de son testée a été prêtée par le constructeur.

LG S70TY Des lignes on ne peut plus sobres

La LG S70TY présente des lignes classiques et sobres, avec une robe anthracite mat et une façade intégralement recouverte d’une fine grille en aluminium, légèrement pincée en son centre. Le dessus de la barre trahit son caractère immersif, avec une grille circulaire centrale qui abrite un transducteur orienté vers le plafond. C’est à cet endroit que se trouvent les rares boutons de commande tactiles.

La connectique se trouve à l’arrière, logée dans des niches pour mieux dissimuler les câbles d’alimentation et de liaison avec le téléviseur. Les mensurations de la LG S70TY sont raisonnables, avec 95 cm de longueur, pour 6 cm de hauteur et 11 cm de profondeur environ. Elle devrait trouver place sur la plupart des meubles de salon et passera à coup sûr sous la plupart des téléviseurs. LG fournit des supports muraux pour fixer éventuellement la barre.

Le caisson de basses est un modèle sans fil slim, à diffusion frontale et arrière. Il mesure 37 cm de hauteur pour seulement 20 cm de largeur et 28 cm de profondeur avec une structure en bois mélaminé. La télécommande fournie est un modèle infrarouge, mi-mate, mi-brillante, suffisamment grand pour être agréable à tenir en main et pratique à utiliser.

Design interne de la LG S70TY

La barre abrite trois paires de transducteurs en façade, pour chacun des canaux gauche, central et droit. Chaque paire est un système à deux voies, avec un tweeter pour améliorer la résolution du son. Un septième transducteur est présent, sur le dessus de l’enceinte, théoriquement pour produire les sons verticaux des pistes de films et séries en Dolby Atmos ou DTS:X. Voilà pourquoi LG estampille la S70TY « 3.1.1 » : trois canaux horizontaux, un vertical et celui du caisson de basses.

La barre est close et ne dispose donc d’aucun évent Bass-reflex ni de radiateurs passifs. Ce n’est donc pas elle qui reproduit les sons graves, qui sont entièrement confiés au caisson de basses. Ce dernier abrite un transducteur de 16 cm spécialisé dans la reproduction des sons graves, assisté par un résonateur bass-reflex à évent pour maximiser le volume sonore vers l’arrière.

La barre et le caisson sont équipés d’amplificateurs d’une puissance annoncée de 400 Watts. Attention, il s’agit d’une puissance cumulée et en crête, soit pendant quelques millisecondes ; comme souvent mieux vaut ne pas donner trop de crédit à ce chiffre. En pratique, les alimentations du caisson et de la barre consomment au maximum 33 Watts chacune et ne peuvent pas délivrer plus que cette puissance en continu. C’est nettement moins impressionnant, mais suffisant pour une utilisation dans une pièce de 20-30 m2.

LG S70TY Connectique de la barre de son

On trouve deux prises HDMI sur la barre LG S70TY, ce qui permet, en plus de récupérer le son depuis un téléviseur, de brancher une source vidéo directement sur la barre ; cela peut être utile si l’on possède un téléviseur d’ancienne génération, incompatible avec la transmission du Dolby Atmos vers une barre de son. On peut aussi connecter une Apple TV ou un Google TV avec Chromecast pour écouter de la musique — éventuellement en Dolby Atmos — directement sur la barre grâce à cette entrée HDMI, sans allumer son téléviseur. Sur ce point, il est dommage que le port USB-A ne délivre pas assez de courant pour alimenter un lecteur vidéo HDMI (Google TV, Chromecast, stick Amazon Fire TV 4K…). En effet, le port USB ne délivre que 2,5 W (0,5 A) alors qu’il faudrait le double.

En plus des protocoles ARC et eARC pour le retour audio depuis un téléviseur, l’entrée HDMI de la LG S70TY supporte les normes VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Audio Low Latence Mode) désormais courants dans les consoles de jeux vidéo. La cadence d’image en mode VRR est toutefois limitée à 60 Hz, tandis qu’elle peut atteindre 120 Hz lorsque ce mode est désactivé au niveau de la source (console, ordinateur…). L’entrée HDMI est également compatible avec les flux vidéo HDR (HDR10, Dolby Vision…) qu’elle transmet en mode passthrough (transparent) au téléviseur.

Cette barre de son est aussi équipée d’une entrée audio numérique optique TosLink, utile notamment pour récupérer le son d’un vieux téléviseur. Enfin, pour écouter de la musique depuis un smartphone, on peut exploiter la liaison sans fil Bluetooth de la LG S70TY.

LG S70TY Fonctionnalités de la barre de son

Sans connexion Wi-Fi, impossible de régler la barre LG S70TY avec une application de contrôle ; il faut s’en remettre exclusivement à la télécommande fournie. Par chance, la barre est très bien réglée par défaut et il n’est absolument pas nécessaire de triturer les niveaux de chaque canal ou la balance des graves et des aigus pour qu’elle sonne convenablement.

Toutefois, ces réglages existent et sont accessibles avec un bouton, puis les flèches de direction en s’aidant du petit afficheur LED de la barre. Autant dire que ce n’est pas très convivial et qu’il faut en vouloir pour ajuster le niveau du caisson de basses, du canal central ou encore des graves et des aigus. En revanche, une interface graphique appelée WOW s’affiche sur certains téléviseurs LG et facilite les réglages.

De l’IA pour améliorer le son

Où n’y a-t-il pas d’IA de nos jours ? La barre LG S70TY n’échappe pas à la tendance et annonce intégrer une IA pour améliorer la spatialisation du son. Elle fonctionne par défaut et l’on peut la désactiver (avec la télécommande) pour basculer vers un son plus classique (modes Standard, Cinéma, Music…) ou de renforcement des voix (Clear Voice Pro). Le fait est que le mode AI Sound Pro me semble offrir le meilleur son et que tout autre mode produit des résultats discutables. Nous vous conseillons donc de laisser ce mode IA actif.

LG S70TY La qualité sonore de la barre de son

La barre de son LG S70TY a beau être une enceinte d’entrée de gamme, ses performances acoustiques sont très bonnes. Le caisson de basses, pourtant petit, descend vraiment bas en fréquence et donne beaucoup de profondeur à la scène. Il est souvent impressionnant, d’autant qu’il joue plus fort dans l’infragrave que dans le haut grave. Autre aspect, il ne réduit pas la voilure à mesure qu’on le pousse dans ses retranchements et produit ainsi jusqu’à 92 dB environ à 45 Hz à 1 mètre de distance. C’est vraiment beaucoup au regard du gabarit du caisson, et en tout cas suffisant pour avoir des sensations dans une pièce de vie de 20 m² environ. Dans Minority Report, lorsque le personnage joué par Tom Cruise est poursuivi dans l’usine de voitures, les détonations des armes soniques sont bluffantes. Même constat dans Matrix, lorsque Trinity vient se cogner à l’immeuble et en fissure les vitres : l’impact est puissant et souligne vraiment bien l’action. C’est encore plus probant lorsque l’hélico s’encastre ensuite dans l’immeuble.

L’accord bass-reflex du caisson semble réglé sur la plage 45-50 Hz et c’est une bonne chose ; bien des petits caissons ne descendent pas si bas et sont moins physiques que celui de la LG S70TY. Pour le reste de notre courbe de mesure, on observe un pic vers 300-400 Hz qui donne du corps aux voix, puis une courbe descendante. Est-ce un problème ? Pas vraiment, car notre oreille est plus sensible à ces fréquences et en réalité la barre ne manque pas de présence. En bout de courbe, LG a renforcé un peu l’aigu pour apporter une légère brillance. Dernier point, les trois courbes (niveaux moyen, fort et max) sont quasi-identiques, ce qui signifie qu’aucun algorithme ne limite le volume et qu’en outre la barre distord assez peu à plein volume.

Comportement dynamique

Cette barre est équipée de petits transducteurs et il ne faut pas en attendre monts et merveilles en termes de dynamisme et d’explosivité. Pour autant, les écarts dynamiques sont convenablement marqués et la barre parvient à produire un confortable volume sonore à pleine puissance, d’environ 92 dB environ à 1 mètre.

Un son essentiellement horizontal

La LG S70TY décode le Dolby Atmos, mais elle n’est clairement pas conçue pour tirer parti du format et créer une scène sonore au-dessus de l’auditeur. Le petit transducteur installé au sommet de l’enceinte ne donne strictement aucune dimension verticale au son. Il n’est pour autant pas inutile et donne de l’ampleur à certains sons centrés dans la scène, les voix notamment. Pas de scène surround arrière non plus avec la LG S70TY, qui ne positionne virtuellement aucun son derrière l’auditeur. Il faut ainsi se contenter d’une scène frontale, moyennement large.

En somme, la LG S70TY diffuse un son essentiellement frontal et horizontal, mais solide et convenablement balancé, avec une restitution très satisfaisante des voix.

LG S70TY Prix et date de sortie

La barre de son LG S70TY est proposée au prix de 299 euros. Si l’on tient à profiter d’une plus forte immersion, on peut s’intéresser à la LG S70TR, identique à la S70TY, mais équipée de deux enceintes surround et proposée aux environs de 399 euros.