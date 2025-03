Cet immense TV 4K Mini LED de 75″ (144 Hz) devient une très bonne affaire avec 700 € de moins

Si vous souhaitiez avoir un énorme TV sans payer le prix fort, capable d’offrir une expérience comme au cinéma, le Hisense 75U8NQ devrait vous convenir. Il voit son prix chuter à 1 090 euros, au lieu de 1 790 euros au départ.

Hisense 65U8NQ // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Parmi les téléviseurs du constructeur Hisense, la série U8NQ représente le haut de gamme. Le modèle 75U8NQ en fait partie, et plaît pour sa dalle Mini-LED, sa large compatibilité avec les formats Dolby Vision IQ, HDR10+ et Dolby Atmos, mais aussi pour ses excellentes performances pour le gaming dont du 144 Hz. Une référence à considérer, surtout maintenant que sa version 75 pouces coûte 700 euros de moins.

Les points forts du TV Hisense 75U8NQ

Sa dalle géante Mini LED de 75 pouces

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision IQ et IMAX Enhanced

Des fonctions gaming : 144 Hz

De base à 1 790 euros, le téléviseur Hisense 75U8NQ s’affiche aujourd’hui à 1 390 euros sur le site son-video.com, mais grâce à une ODR de 300 euros, il vous revient à 1 090 euros.

Un TV soigné, avec une dalle très lumineuse

Le Hisense 75U8NQ profite d’un joli design avec un cadre plutôt fin et une façade aux bords fins pour laisser une belle part à l’image. Une image imposante avec ses 75 pouces, soit 190 centimètres, pour un effet massif très appréciable si vous êtes un amateur de cinéma — assurez-vous tout de même qu’il rentre dans votre salon. a qualité d’affichage n’est quant à elle pas mise de côté puisque la dalle profite de la technologie Mini LED. Résultat : elle offre un excellent taux de contraste, un pic de luminosité très élevé et une très bonne fidélité des couleurs.

Le téléviseur fournit une belle finesse d’image, notamment grâce à sa compatibilité 4K UHD Pro (3 840 x 2 160 pixels). Il a également le mérite d’être compatible avec les meilleures normes vidéo, à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision IQ et IMAX Enhanced. Quant à l’audio, il s’appuie sur un système audio 2.1.2 canaux compatible avec le format Dolby Atmos. Il est très bien pour les dialogues, mais pour un son plus ample et immersif, vaut mieux y ajouter une barre de son.

Les joueurs les plus exigeants y trouvent aussi leur compte

Ce modèle est aussi un bon compagnon pour les PC puissants ainsi que les dernières consoles de jeux comme la Xbox Series X ou la PlayStation 5 grâce à ses 2 entrées HDMI 2.1. Il supporte les technologies FreeSync Premium Pro, VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode) afin de synchroniser parfaitement les images entre les consoles/PC et la dalle. De plus, il est capable d’afficher une fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz avec une définition Ultra HD. Il est même possible de passer à 240 Hz, mais en baissant la définition à 1080p.

Enfin, cette smartTV tourne sous le système d’exploitation maison de la marque, Vidaa. L’OS est clair et extrêmement réactif, les applications sont lancées rapidement. L’interface est assez proche de celle proposée par Google TV, mais avec moins d’applications disponibles. Il y a bien sûr les classiques Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+…

Pour en savoir plus, vous pouvez vous tourner vers notre test sur le modèle 65U8NQ de Hisense, aussi valable pour la variante 75U8NQ.

