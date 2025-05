Ce TV QNED 100 Hz de 55 pouces par LG est l’excellente affaire du jour

Avec sa sĂ©rie QNED, LG propose une alternative sĂ©rieuse Ă l’OLED. Ici, on a une dalle de 55 pouces, des couleurs riches, une fluiditĂ© exemplaire pour le gaming et un système d’exploitation efficace. Carrefour fait aujourd’hui une belle baisse de prix pour le modèle 55QNED816RE, passant de 699 euros Ă 449 euros.

Entre LED d’entrée de gamme trop fades et OLED hors budget, le milieu de gamme a trouvé son arme avec les écrans QNED de LG. Un mélange de technologies maison (Quantum Dot et NanoCell) pensé pour ceux qui veulent à la fois une image précise, un taux de rafraîchissement à 100 Hz pour les consoles de dernière génération et une interface sans prise de tête. Le 55QNED816RE fait justement partie de cette catégorie. Et aujourd’hui, il s’affiche à un tarif bien plus raisonnable que lors de son lancement grâce à cette remise de 250 euros.

Les atouts de ce LG QNED 55QNED816RE

Une dalle 4K QNED de 55 pouces

Un taux de rafraichissement de 100 Hz

Le système d’exploitation WebOS23

Au lieu de 699,99 euros, le LG QNED 55QNED816RE est aujourd’hui disponible en promotion Ă 449 euros chez Carrefour.

Une dalle calibrĂ©e pour l’image, mais pas que

L’écran 4K de 55 pouces repose sur la technologie QNED, qui fusionne deux savoir-faire maison de LG : le Quantum Dot pour des couleurs éclatantes, et le NanoCell pour filtrer les impuretés lumineuses. Avec comme finalité, une colorimétrie plus précise, des tons riches sans saturation, et un angle de vision bien plus large que sur les dalles LED classiques. Les noirs, eux, gagnent en profondeur sans virer au gris dans l’obscurité, grâce au local dimming.

Le support du HDR10 et du Dolby Vision pousse les contrastes un cran plus loin, et le moteur d’upscaling 4K boosté à l’IA remet à niveau les contenus plus anciens sans les pixeliser. Une série en 720p devient presque digne d’un Blu-ray, sans effet savon.

Et pour ceux qui branchent une console next-gen ou un PC costaud, la dalle monte jusqu’à 100 Hz avec VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync, et Auto Low Latency Mode. De quoi afficher un FPS ou un jeu de course sans saccade ni latence perceptible. Eh oui, LG n’a pas juste pensé au cinéphile du dimanche, c’est aussi une télé de salon pour joueur exigeant.

Un système d’exploitation Ă la hauteur

Côté interface, WebOS continue d’être l’un des meilleurs OS TV du marché : rapide, lisible, personnalisable. Tous les services de streaming sont déjà intégrés : Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, et même Twitch pour visionner notre émission Unlock Talk avec nos copains de chez Numerama.

Et si vous êtes déjà dans l’écosystème LG, ThinQ AI permet de piloter vos objets connectés depuis la télé avec un simple « Salut LG ». Les assistants vocaux, Google Assistant, Siri et Alexa, sont directement intégrés : pas besoin de télécommande spécifique pour dicter une commande et le tout est compatible avec Apple HomeKit.

Le design, sobre et Ă©lĂ©gant, joue la carte de la finesse : bords presque invisibles, pied central peu encombrant, et compatibilitĂ© VESA pour ceux qui veulent l’accrocher au mur sans bricolage inutile. La connectique se veut aussi complète avec 4 ports HDMI (dont deux 2.1 et 3 eARC), une sortie optique SPDIF, deux entrĂ©es USB 2.0, et une prise RJ-45 pour le branchement Ă l’internet en direct. Le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0 font aussi partie de l’Ă©quipe.

Afin de comparer le LG QNED 55QNED816RE avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV 4K du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.