Unlock Talk : comment regarder notre show tech sur Twitch et en podcast, par Frandroid et Numerama

Un mercredi sur deux sur la chaîne Twitch FrandroidLive, Frandroid vous donne rendez-vous pour son émission tech’ Unlock Talk. Analyses détaillées, invités spéciaux, actualités, débats, tests, couverture de salon : pendant 2h, ce programme rassemble experts et journalistes dans une ambiance divertissante et instructive.

Quand notre passion pour les nouvelles technologies et Twitch se rencontrent. Ainsi est née Unlock Talk, une émission Twitch produite par Frandroid et Numerama, diffusée un mercredi sur deux sur notre chaîne FrandroidLive. Unlock Talk est l’émission référence pour tous les férus de technologie, qu’ils soient débutants ou experts.

Horaires et contenus

Ce programme de deux heures (17h – 19h) combine analyses détaillées, démonstrations pratiques, discussions enrichissantes, tests, couverture de salon, actualités et jeux avec des invités spécialistes et des journalistes experts dans leur domaine (smartphone, PC, IA, wearables, TV, gaming, etc.).

Le ton de l’émission est à la fois expert et convivial, invitant notre audience à découvrir les nouveautés et les produits de manière accessible et plaisante. Twitch, c’est le médium idéal pour mettre en exergue notre rigueur, expertise et pertinence dans un cadre à la fois informatif et instructif, mais aussi et surtout divertissant.

YouTube, Instagram, podcast et TikTok

Réseaux sociaux

Vous avez raté une émission ? Pas de panique. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la page YouTube Unlock Talk pour revivre l’intégralité d’un programme en replay, ou bien visionner certains extraits préalablement découpés par nos soins. Pour les afficionados des réseaux sociaux, Unlock Talk est aussi présent sur Instagram et Tiktok. Bref, il y en a pour tout le monde.

Podcast

En format podcast, vous pouvez retrouver l’émission ici. Vous pouvez vous abonner par RSS, sur Spotify, sur Apple Podcasts, Podcast Addict… on est en train de l’ajouter à d’autres plateformes, vous pouvez utiliser le flux RSS en attendant.

Preuve qu’Unlock est un rendez-vous déjà incontournable, nos éditions spéciales Consumer Electronics Show (CES) et Mobile World Congress (MWC) ont affolé les compteurs avec 100 000 spectateurs uniques pour la première, et près de 190 000 visiteurs uniques pour la seconde, durant un direct de 4 heures.

Unlock Talk, les infos à retenir :

Récurrence : bimensuelle ;

Quand : un mercredi sur deux

Durée : 2h, de 17h à 19h

Casting : quatre personnes sur le plateau, dont un présentateur et un invité